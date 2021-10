GOLDENE BILD der FRAU

GOLDENE BILD der FRAU 2021: Sieben Prominente übernehmen Projekt-Patenschaft und begleiten die diesjährigen Preisträgerinnen auf dem Roten Teppich

Feierliche Verleihung am 20. Oktober in Hamburg

Essen/Hamburg (ots)

Wenn Kai Pflaume am 20. Oktober im Hamburger Stage Theater Neue Flora zum 14. Mal durch die feierliche Verleihung der GOLDENEN BILD der FRAU führt, werden auch wieder zahlreiche Prominente aus Show, Politik und Wirtschaft unter den rund 400 Gästen sein. Sieben von ihnen haben schon jetzt eine Patenschaft für jeweils eines der Projekte der diesjährigen Preisträgerinnen übernommen: Wolke Hegenbarth, Elisabeth Lanz, Lisa und Lena, Sky du Mont, Riccardo Simonetti sowie Dr. Johannes Wimmer begleiten die Preisträgerinnen kommende Woche über den Roten Teppich und durch den Gala-Abend, geben Interviews und wollen helfen, das Engagement der Preisträgerinnen so bekannt wie möglich zu machen.

Der Schauspieler Sky du Mont unterstützt Carina Raddatz (29, "Obstkäppchen e.V.") aus Köln und würdigt ihren Einsatz gegen Altersarmut: "Eine so junge Frau, die sich so engagiert gegen Altersarmut stemmt - allein das ist schon bewundernswert, weil Carina Raddatz damit zeigt: Wir sind eine Gesellschaft, die nur funktionieren kann, wenn Jung und Alt füreinander da sind, aufeinander achten. Carina Raddatz schenkt bedürftigen Seniorinnen und Senioren, die ihr Leben lang geschuftet und jetzt trotzdem nicht genug Geld haben, um über die Runden zu kommen - viel mehr als eine Tüte voll frischer Lebensmittel. Sie schenkt ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Das finde ich großartig. Denn noch schlimmer als ein leerer Magen ist das Gefühl, vergessen zu sein. Ich freue mich sehr, Carina Raddatz bei der GOLDENEN BILD der FRAU unterstützen zu dürfen."

Die Social Media-Superstars Lisa und Lena werden der jüngsten Preisträgerin Nina Lindtner (16, Jugendbotschafterin der "Grünen Bande") aus Aschaffenburg zur Seite stehen, die gegen die Ausgrenzung unheilbar erkrankter Teenager und junger Erwachsener kämpft. "Wir finden Nina und die 'Grüne Bande' unglaublich beeindruckend! Was sie tut, ist so wichtig: Krankheiten und Behinderungen dürfen kein Tabu sein, niemand darf ausgegrenzt werden. Und Nina zeigt der Welt außerdem, dass Engagement überhaupt keine Frage des Alters ist: Mit 14 Jahren wurde sie Chefin der Grünen Bande, mit 16 ist sie heute deren Jugendbotschafterin! Sie steht für so viele junge Menschen, die Verantwortung übernehmen, mit anpacken, Dinge verändern und verbessern. Nina ist für alle in unserer Gesellschaft ein Vorbild, eine echte Inspiration. Wir freuen uns, dass wir sie bei der GOLDENEN BILD der FRAU begleiten dürfen!"

Schauspielerin Wolke Hegenbarth ist tief berührt von Annie Wojczewski (72, "Dewi Saraswati Hamburg e.V."), die sich mit ihrem Verein um benachteiligte Kinder in Indien kümmert, besonders um Mädchen, jedes soll die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben. "Was Annie Wojczewski in Südindien aufgebaut hat, ist ein echtes Lebenswerk: Ein ganzes Kinderdorf mit Waisenhaus, Krippe, Schulen, Brunnen, einer Molkerei! 90 Kinder leben dort, 400 kommen jeden Tag mit den Vereinsbussen zum Unterricht - und jedem einzelnen Kind schenken Annie und ihr Team Bildung, Liebe, Zukunft! Ich war beruflich wie privat bereits einige Male in Indien und empfinde eine tiefe Verbundenheit zu Land und Leuten. Doch ich weiß auch, wie wichtig diese Hilfe gerade für Mädchen ist: Noch immer ist Indien eines der frauenfeindlichsten Länder der Welt, Mädchen werden dort verschleppt, verkauft, zwangsverheiratet. Annie holt sie an einen Ort, der Sicherheit und Geborgenheit bietet. Ich bin stolz, sie bei der GOLDENEN BILD der FRAU begleiten zu dürfen."

Moderator und Autor Riccardo Simonetti ist beeindruckt vom Engagement der Schwestern Kristina Flohr (37) und Daniela Hinz (32, Mitbegründerinnen der "Barber Angels Brotherhood e.V.") aus Baden-Württemberg, die Obdachlosen kostenlos die Haare schneiden und ihnen damit mehr noch viel mehr schenken als ein neues Aussehen - nämlich Würde. "Ich verfolge die Arbeit der 'Barber Angels' schon seit längerem und finde es einfach großartig, was der Verein auf die Beine stellt. So viele Freiwillige, die bedürftigen Menschen Zeit und Zuneigung schenken! Es geht hier nicht nur darum, Obdachlosen einen frischen Haarschnitt zu geben - es geht vor allem um Nächstenliebe und Würde. Das ist bewundernswert und ich freue mich darauf, mit den 'Barber Angels' Tina und Daniela bei der GOLDENEN BILD der FRAU dabei zu sein."

Schauspielerin Elisabeth Lanz unterstützt das Projekt der Berliner Tierärztin Sabine Häcker (51, "Hunde für Handicaps e.V."), die mit ihrem Verein Vierbeiner zu Assistenzhunden ausbildet - gemeinsam mit und für Menschen mit Behinderung."Hunde sind Wunder auf vier Pfoten. Was sie alles für uns sein können! Seelentröster, Kuschelkumpel, bester Freund, helfender Partner...Und was sie alles lernen können, wenn es stimmt zwischen dem Hund und 'seinem' Menschen - das zeigt Sabine Häcker mit ihrem Vereinsteam auf beeindruckende Weise. Sie schmiedet unschlagbare Teams, hilft Menschen mit Handicap ihren vierbeinigen Traumpartner zu finden und ihn zum Alltags-Assistenten auszubilden. Zu einem Hund, der seinem Menschen Türen öffnet - nicht nur im buchstäblichen Sinne: Ein Assistenz-Hund stärkt das Selbstbewusstsein, die Lebensfreude. Sabine weiß genau, was sie tut. Nicht nur, weil sie Tierärztin ist. Wer die Berlinerin beobachtet, spürt: Sie kann Hunden in die Seele schauen. Ich freue mich, dass sie die GOLDENE BILD der FRAU bekommt - und ich sie an ihrem großen Tag begleiten darf."

TV-Arzt und Buchautor Dr. Johannes Wimmer möchte, dass die Initiative der Kölnerin Judith Grümmer (63, "Familienhörbuch") mehr Familien beim Abschiednehmen helfen kann. Sie nimmt mit todkranken jungen Eltern Hörbücher auf - die für die Kinder zur liebevollen Erinnerung, zum Trostgeber und Lebensbegleiter werden. Johannes Wimmer weiß, wie wichtig das ist: "Mein Vater starb, als ich fünf Jahre alt war. Ich konnte mich nicht von ihm verabschieden und er mir keine letzten Worte mit auf den Weg geben. Er fehlt mir bis heute. In vielen Lebenssituationen habe ich mich gefragt: Was würde er dazu sagen?! Judith Grümmer schließt diese Leere. Sie gibt sterbenskranken Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern ihre Geschichte, vor allem aber ihre Stimme zu hinterlassen - das bewegt mich zutiefst. Was für ein unglaubliches Geschenk! Ich bin glücklich, bei der GOLDENEN BILD der FRAU-Gala an Judith Grümmers Seite zu sein und ihre großartige Idee unterstützen zu dürfen - damit sie noch vielen weiteren Familien beim Abschiednehmen helfen kann. Ich gratuliere ihr von Herzen zu dieser Auszeichnung!" Judith Grümmer wird als erste Preisträgerin den "Förderpreis des Netzwerks der GOLDENEN BILD der FRAU" entgegennehmen.

Weitere Informationen rund um die GOLDENE BILD der FRAU 2021 und die Leserwahl finden Sie jederzeit unter goldenebildderfrau.de, auf Facebook und Instagram sowie im aktuellen Heft. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln und mit einem abgestimmten Hygienekonzept statt. Die Verleihung ist ab 20 Uhr live im Internet auf www.bildderfrau.de zu sehen.

