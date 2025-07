Quirin Privatbank AG

Führungswechsel am Main: Daniela Mehner leitet ab 1. Juli die Quirin Privatbank in Frankfurt

Ab heute leitet Daniela Mehner die Niederlassung der Quirin Privatbank in Frankfurt am Main. Die erfahrene Private-Banking-Beraterin übernimmt damit die Führungsverantwortung von Susanne Steinmann, die die Niederlassung seit 2014 geleitet hat.

Mehner bringt 20 Jahre Expertise in der Beratung vermögender Privatkunden mit - sie war u. a. beim Bankhaus Metzler, bei der Bethmann Bank sowie bei der Deutschen Bank für die Betreuung von Private-Banking-Kunden verantwortlich, zuletzt auch als stellvertretende Leiterin.

"Nach zwei Dekaden als überzeugte Bankerin mit verschiedenen Stationen freue ich mich nun auf meine Aufgabe bei der unabhängig beratenden Quirin Privatbank, einer Bank, deren Werte und Ziele sich mit meinen decken", erklärt Mehner. "Gemeinsam mit meinem neuen Team möchte ich die Präsenz der Bank in der Mainmetropole weiter ausbauen. Wir wollen noch stärker als verlässlicher Partner am Finanzplatz Frankfurt wahrgenommen werden - und so noch mehr Menschen bei ihrer Zukunftsplanung unterstützen. Als Netzwerkerin aus Leidenschaft möchte ich durch gezieltes Engagement Sichtbarkeit schaffen, Vertrauen stärken und tragfähige Verbindungen für die Zukunft aufbauen."

Die gebürtige Zwickauerin übernimmt die Führung von 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die rund 800 Kundinnen und Kunden mit einem Vermögen von 420 Millionen Euro betreuen.

"Wir freuen uns darauf, dass Daniela Mehner das Wachstum der Niederlassung weiter vorantreiben und uns in der Region Rhein-Main noch bekannter machen wird", kommentiert CEO Karl Matthäus Schmidt die Neubesetzung. "Susanne Steinmann danken wir für ihr großes Engagement in den letzten elf Jahren - sie hat die Niederlassung zu dem gemacht, was sie heute ist."

Susanne Steinmann wird als Head of Solutions fortan in der strategisch wichtigen und neu gegründeten Einheit Solutions die Beratungslösungen der Bank für die Themen Erben, Vererben, Stiftungen und Co. erweitern und noch stärker professionalisieren. Parallel wird sie weiterhin als Beraterin am Standort ihre Kunden betreuen und mit ihrem Fachwissen das Team unterstützen.

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Capital Markets getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis.

Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Ende 2024 rund 6,7 Milliarden Euro von 13.500 Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG rechtlich selbstständig ist und Ende 2024 etwa 2,7 Milliarden Euro von etwa 91.000 Kunden betreut.

