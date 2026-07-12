Eagles Charity Golf Club e.V.

3. EAGLES Bayerwald Cup in Deggendorf sammelt 331.500 Euro für den guten Zweck

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Deggendorf (ots)

Sport, Prominenz und großes Engagement in Niederbayern

Beim 3. EAGLES Bayerwald Cup am 9. und 10. Juli 2026 in Deggendorf kamen 331.500 Euro für soziale Projekte zusammen. Zahlreiche Mitglieder und Freunde des EAGLES Charity Club e.V. sowie prominente Gäste engagierten sich bei dem Charity-Golfturnier zugunsten mehrerer gemeinnütziger Organisationen.

Nach dem Erfolg der vergangenen Cups hatten die Unternehmer und langjährigen EAGLES Business Club-Mitglieder Karlheinz Weiderer (Weiderer Holding) und Michael Erl (Erl Immobiliengruppe) erneut in ihre niederbayerische Heimat eingeladen. Der Erlös kommt der Felix-Neureuther-Stiftung, der Franz-Beckenbauer-Stiftung, der Pelorus Jack Foundation, dem Verein Frohes Herz von Marianne & Michael, der FCR Andrea & Falk Charity Foundation, LichtBlick Seniorenhilfe e.V. sowie der Kinder-Palliativ-Hilfe Niederbayern e.V. zugute.

Gemeinsam mit den EAGLES-Präsidenten Anke Huber und Christian Neureuther begrüßten die Gastgeber zahlreiche prominente Unterstützer, darunter Felix Neureuther, Hannes Jaenicke, Heidi Beckenbauer, Ross Antony, Claudia Jung, Marianne & Michael, Florian Gallenberger, Ireen Sheer, Michael Roll, Roy Makaay und Wolfgang Kubicki.

"Was gibt es Schöneres, als spielend zu helfen? Wir freuen uns, mit diesem Event Menschen zu unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", betonten Karlheinz Weiderer und Michael Erl. Die Spendensumme von 331.500 Euro unterstreicht erneut die große Unterstützung der Gäste und Partner.

Felix Neureuther freute sich über die Förderung seiner Stiftung, die sich mit dem Programm "Beweg Dich schlau!" für mehr Bewegung bei Kindern und Jugendlichen einsetzt. "Unser Ziel ist es, Kinder wieder stärker für Bewegung zu begeistern und ihnen einen aktiven Alltag zu ermöglichen", sagte Neureuther.

Ein besonderer Höhepunkt des Galaabends war die Versteigerung eines von Amelie Neureuther entworfenen Montblanc-Schreibgeräts als Hommage an Rosi Mittermaier. Das Unikat erzielte einen Erlös von 50.000 Euro.

Auch Schauspieler Hannes Jaenicke nahm eine Spende für seine Pelorus Jack Foundation entgegen, die internationale Umwelt- und Artenschutzprojekte unterstützt. Heidi Beckenbauer bedankte sich für die Unterstützung der Franz-Beckenbauer-Stiftung: "Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen sich hier gemeinsam für den guten Zweck engagieren."

Das Programm begann bereits am Donnerstag mit der "White Night" auf Gut Altholz. Am Freitag folgte das Golfturnier auf dem Golfplatz Rusel in Schaufling, bevor der traditionelle Bayerische Abend in der Deggendorfer Stadthalle den Abschluss bildete. Aufgrund des großen Interesses nahmen in diesem Jahr rund 265 Gäste teil.

Neben dem Golfturnier wurde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm angeboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Ross Antony, die Impulso Tenors und Kabarettist Wolfgang Krebs.

EAGLES-Präsidentin Anke Huber zog ein positives Fazit: "Der Bayerwald Cup zählt zu den schönsten Veranstaltungen der EAGLES. Das große Engagement der Gastgeber und die familiäre Atmosphäre machen dieses Turnier jedes Jahr zu etwas Besonderem."

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