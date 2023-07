3sat

Wagner Festspiele in 3sat

Die Neuinszenierung des "Parsifal" und ein Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele in der zweiteiligen Dokumentation "Wagnerdämmerung"

Das Bühnenweihfestspiel "Parsifal", das 3sat am Samstag, 29. Juli 2023, 20.15 Uhr, im Rahmen des "3satFestspielsommers" in Erstausstrahlung zeigt (260'), ist Richard Wagners letztes großes Werk. Auch mehr als hundert Jahre nach seiner Uraufführung besitzt es den Charakter des Besonderen. In diesem Jahr wird die Premiere des "Parsifal" bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth mit großer Spannung erwartet. Denn einmal mehr versuchen die Festspiele, altgewohnte Grenzen zu überschreiten und neue Wege zu gehen. Regisseur Jay Scheib erweitert das Bühnengeschehen virtuell – mit den Möglichkeiten von Augmented Reality. Scheib, Professor am Massachusetts Institute of Technology, hat für diese Inszenierung mit seinen Studierenden zusammengearbeitet. Er ist davon überzeugt, dass sich das Grals-Drama besonders eignet die technischen Begrenzungen mit Augmented Reality aufzuheben – schließlich gehe es in einem mysteriösen Land des Zaubers um Religion, um die Durchdringung verschiedener Universen und um die Veränderung der Welt. Neben Pablo Heras-Casados Debüt am Dirigentenpult sind auch Elīna Garanča und Andreas Schager erstmals in ihren Rollen als Kundry und Parsifal zu erleben. Die Neuinszenierung des Parsifal verspricht in einer Mischung aus sphärischer Musik, technischer Neubearbeitung und künstlerischer Hochleistung ein Höhepunkt der Festspielsaison 2023 zu werden. In der ersten Pause befragt Moderator Maximilian Maier Jay Scheib und Pablo Heras-Casado zu den Herausforderungen und besonderen Eindrücken dieser Inszenierung. Mit der lettischen Opernsängerin Elīna Garanča spricht Maier in der zweiten Pause über ihre Rolle als Kundry. Es ist ihr Debüt auf dem Grünen Hügel. Wagnerdämmerung auf dem Grünen Hügel Doch bringt ein Blick nach Bayreuth und zu den aktuellen Festspielen nicht nur Glanz, künstlerische Tradition und deutsche Kulturgeschichte zum Vorschein – auf dem Grünen Hügel kriselt es seit einiger Zeit: Machtkämpfe und Ärger um die Finanzierung sind die Themen. Katarina Schicklings zweiteilige Dokumentation "Wagnerdämmerung", die am Samstag, 29. Juli 2023, 19.20 Uhr (Teil 1), und am Samstag, 5. August 2023, 19.20 Uhr (Teil 2), als Erstausstrahlung in 3sat zu sehen ist, schaut hinter die Kulissen des Traditionsunternehmens. Als Intendantin konnte Katharina Wagner Jay Scheib mit seiner neuen Regieform verpflichten, doch der Verwaltungsrat hat die Finanzierung der gewünschten Anzahl an AR-Brillen nicht bewilligt. Wer also darf bestimmen, welche Regie-Ideen umgesetzt werden? 2025 läuft Katharina Wagners Vertrag aus. Geht ihre Zeit als Leiterin der Bayreuther Festspiele bald zu Ende? 2026 werden die Festspiele 150 Jahre alt. Ohne die Wagners an der Spitze? Das Ende einer Ära? Zum Hier und Jetzt und der Zukunft der Bayreuther Festspiele geben die Intendantin Katharina Wagner, Staatsministerin Claudia Roth und Georg von Waldenfels, der Vorsitzende des Verwaltungsrats und des Fördervereins der Bayreuther Festspiele, Antworten. Sopranistin Waltraud Meier, die ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv und Regisseur Jay Scheib sprechen über ihre Erfahrungen und über die besondere Atmosphäre der Festspiele. 3satFestspielsommer Im "3satFestspielsommer" sind noch bis Ende September herausragende Konzerte zu erleben, darunter ein Wiedersehen mit der Opernsängerin Elīna Garanča in "Klassik aus den Alpen", am Samstag, 5. August, 20.15 Uhr in 3sat, in einer Aufzeichnung vom Juli aus Kitzbühel. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Stefanie Wald, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16419. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu den Sendungen erhalten Sie unter https://presseportal.zdf.de/presse/wagnerdaemmerung und https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommer, oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de und telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Mehr zum "3satFestspielsommer" in der 3satMediathek. "Parsifal" ist ab Ausstrahlung 30 Tage lang online, sowie die zweiteilige Dokumentation "Wagnerdämmerung" und viele weitere Konzerte sind dort zu sehen. 3sat, das gemeinsame Programm von ZDF, ORF, SRG, ARD

