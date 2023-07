3sat

"Pop around the Clock – Summer Edition" 2023 in 3sat

Samstag, 22. Juli 2023, ab 6.40 Uhr Einen ganzen Tag lang mitreißende Konzerte, tolle Beats und eindrucksvolle Performances: Am Samstag, 22. Juli 2023, präsentiert 3sat ab 6.40 Uhr den Thementag "Pop around the Clock – Summer Edition". Ein besonderes Highlight der diesjährigen "Summer Edition" ist um 20.15 Uhr zu sehen: Musiklegende Herbert Grönemeyer betritt die Bühne. 3sat zeigt das fulminante Livekonzert aus der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen zum Abschluss seiner Tour 2023 als Free-TV-Premiere. Mit seinem neuen Album "Das ist los" startet der Musiker wieder durch. Die Songs seien ein neuer Zyklus seiner Musik, so der Künstler, ein Plädoyer für den Aufbruch und die Zuversicht. Emotionale Balladen, gesellschaftlich relevante sowie persönliche Texte und der ur-typische Grönemeyer-Stil – damit begeistert der mittlerweile 67-Jährige sein Publikum bis heute. An den Start geht der Kult-Thementag "Pop around the Clock – Summer Edition" mit einem Konzert der Extraklasse aus London: Um 6.40 Uhr sorgt die US-amerikanische Band Foo Fighters im Wembley Stadium für einen rockigen Einstieg. Weiter geht es ab 7.40 Uhr mit Porträts von Musiklegenden wie dem INXS-Sänger Michael Hutchence, Alice Cooper, David Bowie, Whitney Houston, Adele, Madonna und Lady Gaga. Ein Ende findet die Reihe zu den Lebensgeschichten großer Stars der Musikbranche um 14.50 Uhr mit der Dokumentation "The Day the Rock Star Died: Amy Winehouse". Moderator Jo Schück präsentiert "Pop Around @ Bauhaus" Vier neue Konzerte aus dem Dessauer Bauhaus stehen auf dem Programm: ab 15.15 Uhr sind die Berliner Cowboys des 21. Jahrhunderts zu sehen – The BossHoss. Ebenfalls am Nachmittag im Programm: die Wegbereiter des Deutschpop der 2000er-Jahre, die Band Juli. Das Quintett präsentiert mit "Der Sommer ist vorbei" einen neuen Longplayer, zu hören und zu sehen um 16.15 Uhr. In der Nacht zeigt 3sat die zwei weiteren neuen Konzerte aus Dessau. Die 20-jährige Sängerin Alma ist derzeit die angesagteste Pop-Sensation aus dem hohen skandinavischen Norden – unverwechselbar, umwerfend und eine Klasse für sich. Zu sehen um 0.20 Uhr. Ab 1.20 Uhr begeistert die Newcomerin aus den Niederlanden Davina Michelle mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. Tanz- und Clubsounds bis zum Morgen Um 19.15 Uhr präsentiert 3sat in Erstausstrahlung Ausschnitte aus dem "Isle of Wight Festival 2023" aus Newport. Topstars der englischen Musikszene wie Pulp, Ezra, The Chemical Brothers und Blondie standen auf der Bühne des Festivals, das im Juni in Newport, der Hauptstadt der Isle auf Wight, einer Insel vor der Südküste Englands, stattfand – und zu einem der beliebtesten in Europa gehört. "Sam Smith: Live at the Royal Albert Hall" präsentiert 3sat um 22.15 Uhr. Auf dem Programm des Konzerts aus dem letzten Jahr stehen Songs seiner vier Alben, von "Stay With Me" bis zum dramatischen Bond-Thema "Writing's on the Wall". Begleitet wird der charismatische Sänger von seiner Band, einem Streichorchester, einem Chor und einem Tanzensemble. Im Anschluss, um 23.35 Uhr, präsentiert 3sat das erste Solokonzert des Sängers Harry Styles, "Live in Manchester", aus dem Jahr 2017. Damals stellte der britische Sänger, Songwriter und Schauspieler dem Publikum sein erstes Soloalbum vor. In Manchester begeisterte er mit Hits wie "Sweet Creature", "Two Ghosts", "Kiwi" und "Sign of the Times". Die Acid-Jazz-Band Jamiroquai beendet um 2.20 Uhr das Konzertprogramm der "Pop around the Clock – Summer Edition". Gezeigt wird: Jamiroquai: Live in Verona aus dem Jahr 2002. Ab 3.20 Uhr folgt die vierteilge Dokumentation "The True Story of Punk" mit Iggy Pop, den Sex Pistols und anderen Ikonen der Musikgeschichte. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Stefanie Wald, ZDF- Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16419. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-1-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Mehr zu den Künstlern und Konzert auch in der 3satMediathek. 3sat, das gemeinsame Programm von ZDF, ORF, SRG, ARD

