Neue Doku der 3sat-Reihe "Einfach Mensch!": "Bis ans Limit"

Freitag, 2. September 2022, 11.40 Uhr Erstausstrahlung Mit jeder Menge Energie meistern sie ihre Barrieren im Sport mühelos, gehen bis an ihre Belastungsgrenzen: Maximilian Schwarzhuber und Amos Donath leben trotz körperlicher Einschränkung ihre sportlichen Träume. Die 3sat-Reihe "Einfach Mensch!" stellt am Freitag, 2. September 2022, 11.40 Uhr in Erstausstrahlung, in der Sendung "Bis ans Limit" die beiden vor. Im Alter von zwei Jahren bekam Maximilian Schwarzhuber eine seltene Nervenerkrankung. Nach vielen Komplikationen beschloss er mit 24 Jahren, seine Unterschenkel amputieren zu lassen. Noch am Tag des Eingriffs steckte er sich ehrgeizige Ziele. So absolvierte er schon vier Monate nach der Amputation einen Zehn-Kilometer-Lauf. Es folgte ein Marathon sowie ein Triathlon. Jetzt soll sein größtes Abenteuer folgen: von Flensburg nach Oberstdorf in Rekordzeit. Als erster Beinamputierter will Maximilian Schwarzhuber auf seinem Rennrad Deutschland in weniger als 48 Stunden durchqueren. 1001 Kilometer nonstop – ohne Schlaf. Auch Amos Donath hat einen Traum: Trotz seiner Behinderung durch Spina bifida – eine Neuralrohrfehlbildung, die bei zirka jeder 1000. Geburt auftritt – will er 2028 an den Paralympics teilnehmen. Der Elfjährige aus Leipzig ist dabei nicht zu bremsen. An seiner Schule in Leipzig war Amos Donath der erste Inklusionsschüler, konnte in seiner Klasse als erster schwimmen und hat das Sportabzeichen. Die Sendung ist barrierefrei mit Untertitelung und nun auch in einer Fassung mit Deutscher Gebärdensprache in der 3satMediathek abrufbar. Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 – 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einfachmensch Den Film als Video-Stream im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/einfach-mensch-bis-ans-limit Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

