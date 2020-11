ORF/3sat-Dokumentation: Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende Alpenwelt

3sat

Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende Alpenwelt

Montag, 30. November 2020, 21.05 Uhr

Mächtige Gipfel, einsame Täler, wilde Gebirgsflüsse und sanfte Almen prägen die Bergwelt in Kärnten, dem südlichsten Bundesland Österreichs. Die Dokumentation "Vom Zauber der Berge - Kärntens faszinierende Alpenwelt" von Gernot Stadler, am Montag, 30. November 2020, um 21.05 Uhr in 3sat, stellt die Vielfalt dieser Landschaft vor. Die Reise führt vom Großglockner, dem höchsten Berg des Landes, über die Hohen Tauern im Nordwesten, durch spektakuläre Täler bis hin zu den felsigen Karawanken und Karnischen Alpen im Süden.

Zwischen schroffen Felsen lassen sich im Maltatal, dem "Tal der stürzenden Wasser", tosende Wasserfälle entdecken. In den Wäldern der Nockberge mit ihren sanften Kuppen streifen Wölfe umher. Im Karlbad, dem ältesten und einzigen noch erhaltenen Bauernbad in der Region, können Gäste wie in vergangenen Zeiten in Trögen aus Lärchenstämmen ein heißes Bad nehmen. Dann weiten sich nach Süden die Alpenbecken, aus denen eindrucksvoll der Dobratsch, die Villacher Alpe, hervorragt. Dort steht auf über 2000 Metern Höhe die "Deutsche Kapelle", die höchste Bergkirche Europas. In der sogenannten Schütt am Fuße des Berges ist das Klima mediterran, dort gibt es eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt. Nur wenige Kilometer weiter südlich stoßen die beiden mächtigen Gebirgsketten aneinander, auf deren Kamm die Grenze zu Slowenien und Italien verläuft: die Karawanken und die Karnischen Alpen.

