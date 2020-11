3sat

44. Duisburger Filmwoche: 3sat zeigt preisgekrönte Dokumentarfilme

ab Montag,9. November 2020, 22.30 Uhr, Erstausstrahlungen

Von Montag, 9., bis Dienstag, 17. November 2020, zeigt 3sat im Rahmen der Medienpartnerschaft mit der Duisburger Filmwoche, dem Festival des deutschsprachigen Dokumentarfilms, vier Filme aus den vergangenen Wettbewerben. Darunter drei, die mit dem 3sat-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurden. Die 44. Duisburger Filmwoche findet vom 2. bis zum 8. November 2020 statt. 3sat vergibt dort in diesem Jahr zum 25. Mal den mit 6.000 Euro dotierten 3sat-Dokumentarfilmpreis.

Am Montag, 9. November 2020, 22.30 Uhr, zeigt 3sat zum Auftakt "Tiere und andere Menschen" (Österreich 2017) in Erstausstrahlung. Das Wiener Tierschutzhaus beherbergt 1000 tierische Schützlinge: von ausgesetzten Haustieren, konfiszierten Exoten bis zu Wildtieren, die aus ihrem natürlichen Lebensraum verdrängt wurden. Trotz allem ist es ein Ort voller Hoffnung, der den Rahmen für eine Vielzahl beklemmender wie humorvoller Geschichten bildet. Flavio Marchetti wirft in seinem ersten Kinodokumentarfilm einen Blick auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier und auf ein System, das die Tiere dahin befördert hat, wo man sie antrifft. Der Film wurde 2017 auf der Duisburger Filmwoche mit dem 3sat-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet.

Am Dienstag, 10. November 2020, 23.00 Uhr, folgt mit "Brüder der Nacht" (Österreich 2016, Erstausstrahlung) der 3sat-Dokumentarfilmpreisträger von 2016. Not und Sehnsucht haben junge bulgarische Roma nach Wien getrieben, wo sie sich prostituieren. Sie verkaufen ihre Körper, weil sie ihr Geld nicht mit Betteln oder kaum rentablen Jobs verdienen wollen. Sie lassen sich von ihren Kunden bezahlen und trennen das Berufliche vom Privaten. Patric Chiha zeigt, wie sich die Männer dem fragilen Rollenspiel des Nachtlebens hingeben und sich mit einem zärtlichen, eitlen, manchmal aggressiven Zusammenhalt arrangieren.

Am Montag, 16. November 2020, 22.30 Uhr, ist die Erstausstrahlung "Bewegungen eines nahen Bergs" (Österreich/Frankreich 2019) von Sebastian Brameshuber im Programm, der 2019 mit dem 3sat-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet wurde. Jenseits des Wettlaufs um technische Innovation, kartellartiger Absprachen und einem verhängnisvollen Zusammenspiel von Marketing und Abgaswerten findet sich am Fuße eines Erzbergs in der Steiermark ein noch nicht ganz so entfremdeter Teil des Automarkts: Cliff kauft alte Autos, um sie in einer Lagerhalle zu zerlegen, die Teile zu sortieren und für den Markt in seiner alten Heimat, Nigeria, aufzubereiten. Sebastian Brameshuber vermittelt in distanzierter, konzentrierter Form, was seine Arbeit auszeichnet und hervorbringt.

Zum Abschluss präsentiert 3sat am Dienstag, 17. November 2020, um 23.00 Uhr, den Film "Geschmack der Hoffnung - Taste of Hope" (Schweiz/Deutschland 2019, Erstausstrahlung) von Laura Coppens aus dem Wettbewerb der vergangenen Duisburger Filmwoche. Als Unilever die Schließung der profitablen Fralib Teevorbereitungs- und Verpackungsanlage in Südfrankreich 2010 bekannt gab, begann die Belegschaft mit ihrem Kampf. Und 1336 Tage später übernahmen Arbeiterinnen und Arbeiter das Unternehmen und die Produktion. Immer wieder aufs Neue diskutieren sie, nach welchen Regeln sie spielen wollen. Zwei Jahre lang hat Laura Coppens die neue Kooperative zwischen Finanzierungsproblemen, Teeverkostung und Konfliktbewältigung begleitet.

