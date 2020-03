3sat

3sat-KulturDoku "Mehr Zensur wagen? - Der Kampf gegen Hass im Netz"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Samstag, 14. März 2020, 19.20 Uhr Erstausstrahlung

Beleidigung, Verleumdung und Hass gehören zum Alltag im Netz. Spätestens seit den Anschlägen von Halle und Christchurch, die ihren Ursprung in hasserfüllten Online-Foren hatten, muss der Umgang mit "Hate Speech" überdacht werden. Johannes Nichelmanns Dokumentation "Mehr Zensur wagen? - Der Kampf gegen Hass im Netz" am Samstag, 14. März 2020, um 19.20 Uhr in 3sat zeichnet die jüngsten Entwicklungen nach und zeigt Versuche, den Hass im Netz zu bekämpfen. Befürworter und Gegner von mehr Zensur kommen zu Wort. Dabei kreist alles um die scheinbar paradoxe Frage: "Muss die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden, damit unsere Gesellschaft frei bleibt?"

Hasnain Kazim, 45, hat seine ersten Hassbriefe im Alter von 17 Jahren erhalten. Als Schüler schrieb er einen Artikel in einer überregionalen Zeitung und wurde danach von Fremden aufgefordert, die Bundesrepublik zu verlassen. Er - geboren und aufgewachsen in Niedersachsen - dürfe Deutschland nicht als seine Heimat bezeichnen. Inzwischen erhält er am Tag bis zu 1000 solcher Botschaften, Morddrohungen inklusive. Der einstige "Spiegel"-Journalist hat aufgegeben, Anzeigen zu erstatten, denn belangt worden ist bislang noch niemand.

Johannes Baldauf von Facebook Deutschland betrachtet das soziale Netzwerk als ein Werkzeug der Demokratie. Durch die Möglichkeiten des Informationsaustausches könne eine Gesellschaft stärker zusammenwachsen. Auf der Plattform spiegele sich nur ein Problem unserer Zeit. Es sei "kein Facebook-Problem". Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) kontert: "Wir dürfen es Facebook nicht durchgehen lassen, wenn sie sagen, dass sie nur technisch eine Plattform bieten und für die Inhalte dann die Nutzer verantwortlich sind." Und Theaterregisseur Kay Voges glaubt: "Wenn wir die Meinungsfreiheit zensieren, dann verlieren wir einen Grundpfeiler der Demokratie."

Die Schriftstellerin Eva Menasse ist überzeugt: "Wir müssen das Konzept der Meinungsfreiheit neu überdenken." Die Österreicherin schlägt vor, das Rechtssystem "komplett zu ändern". Diffamierungen im Netz müssten härter bestraft werden als im analogen Raum. Hassbotschaften gehörten uneingeschränkt gelöscht. Grünen-Politikerin Renate Künast verhandelt gerade in verschiedenen Instanzen an Berliner Gerichten, was sie sich in den Kommentarspalten sozialer Netzwerke gefallen lassen muss. "Stück Scheiße" und "Sondermüll" halten die Juristen für unsagbar. "Sie alte perverse Drecksau!!!!!" hingegen nicht, da diese Formulierung "einen Sachbezug zu einer Äußerung der Politikerin" hätte.

Der Gesetzgeber versucht, mit dem "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" der Lage Herr zu werden. Es verpflichtet die Betreiber sozialer Netzwerke, rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Im Zweifelsfall auch Dinge, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. "Das ist somit eine Gefahr für die Meinungsfreiheit", resümiert Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org.

Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mehrzensurwagen

Der Stream zur Sendung für akkreditierte Journalisten: https://kurz.zdf.de/OaBsF/

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell