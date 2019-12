3sat

"zdf@bauhaus" in 3sat mit Konzerten von Alice Merton und Tim Bendzko

Mainz (ots)

Samstag, 7. Dezember 2019, 23.15 Uhr und Samstag, 14. Dezember 2019, 22.45 Uhr Erstausstrahlungen

Popsängerin Alice Merton und Singer-Songwriter Tim Bendzko stehen für die 3sat-Konzertreihe "zdf@bauhaus" in der Bauhaus-Universität Weimar auf der Bühne. Die von Jo Schück moderierten Konzerte wurden Ende Oktober in der Universitätsbibliothek aufgezeichnet. Wie schon beim Konzert im Juli auf dem Uni-Campus beteiligten sich die Studierenden auch diesmal wieder aktiv am künstlerisch-gestalterischen Konzept der Konzertreihe. 3sat zeigt die "zdf@bauhaus"-Auftritte von Alice Merton und Tim Bendzko jeweils samstags, am 7. und 14. Dezember 2019, um 23.15 und 22.45 Uhr in Erstausstrahlung.

Auf der "zdf@bauhaus"-Bühne präsentiert Alice Merton am Samstag, 7. Dezember 2019, um 23.15 Uhr Songs von ihrem Debütalbum "Mint", das Anfang des Jahres erschien. Bekannt wurde Merton 2016. Ihre erste Veröffentlichung "No Roots" wurde zu einem Welterfolg: Der Titel erreichte die Spitze der Billboard-Alternative-Charts in den USA, in neun weiteren Ländern die Top Ten, wurde mehr als 300 Millionen Mal gestreamt und über eine Million Mal verkauft. Die Popmusikerin ist in Frankfurt geboren, verbrachte aber den Großteil ihrer Kindheit und Jugend in den USA, in Kanada sowie England.

Am Samstag, 14. Dezember 2019, um 22.55 Uhr steht Tim Bendzko auf der Bühne und hat neue Songs im Gepäck. Im Oktober ist sein viertes Studio-Album "Filter" erschienen. Als einer der ersten jungen Deutschpoeten hat Bendzko die deutsche Musiklandschaft in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt. Überregionale Bekanntheit erlangte der Singer-Songwriter mit seinem Lied "Nur noch kurz die Welt retten", mit dem er den Bundesvision Song Contests 2011 gewann.

Seit Juli 2019 präsentiert ZDF/3sat die Konzerte der Reihe "zdf@bauhaus" in Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität Weimar. Zum Auftakt gab es ein Open-Air-Konzert, bei dem die österreichische Band Wanda und der deutsche Singer-Songwriter Nico Santos vor dem Uni-Hauptgebäude auftraten.

