Schweizer Flussgeschichten: Rhein, Inn, Rhône und Ticino

Vierteilige Dokumentationsreihe in 3sat

Ab Montag, 2. Dezember 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Die Dokumentationsreihe "Schweizer Flussgeschichten" reist in vier Folgen entlang der Ufer von Rhein, Inn, Rhône und Ticino und stellt Land und Leute vor. 3sat zeigt sie ab 2. Dezember 2019 montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen.

2. Dezember 2019, 20.15 Uhr Schweizer Flussgeschichten - Am Rhein 375 Flusskilometer lang windet sich der mächtigste Strom der Schweiz durch das Land, eingerahmt von beeindruckenden Bergpanoramen, wilder Natur, atemberaubenden Landschaften und historischen Städten. Flankiert von einer stattlichen Reihe Dreitausender liegt der Tomasee, der offiziell als Rheinanfang gilt. Drei Wochen wird das Wasser, das von dort über eine Felskante ins Vorderrheintal stürzt, brauchen und 2000 Meter Höhenunterschied überwinden, bevor es in den Niederlanden ins Meer fließt. 21.00 Uhr Schweizer Flussgeschichten - Am Inn Hoch oben auf 2484 Metern entspringt einer der längsten Alpenflüsse: der Inn. Auf seiner Reise durch die Schweiz schlängelt er sich im Oberengadin durch glasklare Seen und ein weites Tal, im Unterengadin durch steile, tiefe Schluchten. Oberhalb des Lunghinsees fließt der Inn etwa 100 Kilometer durch die Schweiz, danach durch Österreich. In Passau mündet er in die Donau. 9. Dezember 2019, 20.15 Uhr Schweizer Flussgeschichten - An der Rhône Auf 2208 Metern Höhe entspringt der wasserreichste Strom der Schweiz: die Rhône. Sie fließt vom Rhônegletscher 264 Kilometer durch die Schweiz, bevor sie in Frankreich ins Mittelmeer mündet. Eingebettet in eine atemberaubende Landschaft schlängelt sie sich durch das Wallis. Wo sie frei fließen darf, besticht die Rhône mit ihrer wilden Schönheit und einer überraschend reichhaltigen Pflanzen- und Tierwelt. 21.00 Uhr Schweizer Flussgeschichten - Am Ticino 91 Kilometer fließt der Ticino von der schroffen Bergwelt des Bedretto-Tals über die Magadino-Ebene bis in den palmengesäumten Lago Maggiore. Dabei überwindet der Ticino, auf Deutsch Tessin, 2000 Höhenmeter, durchquert Gletscher, Schluchten, romantische Täler und das größte Feuchtwassergebiet der Schweiz, die Bolle di Magadino. Wie der Rhein und die Rhône entspringt auch der Ticino im Gotthardmassiv - am Nufenenpass, dem mit 2478 Metern höchsten innerschweizerischen Alpenübergang. Etwas unterhalb der Passhöhe liegt das Quellgebiet des Stroms.

