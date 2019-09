3sat

Schweizer Schlösser und ihre Besitzer: 3sat zeigt zwei Dokumentationen

Mittwoch, 18. September 2019, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Für die Schweizer Dokumentationen "Mein Schloss: Spielplatz für Selfmade-Millionäre" und "Mein Schloss: Ein Leben für die Tradition" am Mittwoch, 18. September 2019, ab 20.15 Uhr in 3sat, gewähren Schloss-Bewohner ein Einblicke in ihr herrschaftliches Leben.

Wie lebt es sich hinter den dicken Mauern eines alten Schlosses? Durchaus feudal, wenn man über ein ausreichend gepolstertes Portemonnaie verfügt. Für die Dokumentation "Mein Schloss: Spielplatz für Selfmade-Millionäre" (Mittwoch, 18. September 2019, 20.15 Uhr) gewähren Käufer einen Einblick in ihr herrschaftliches Leben. Mathias Steinmann und Willy Michel haben im Kanton Bern einstige Lustschlösschen von Adelsfamilien gekauft, die sich den Erhalt der Anwesen nicht mehr leisten konnten oder wollten. Die neuen Besitzer haben Millionen in eine sorgfältige Restaurierung gesteckt, um das wertvolle Kulturerbe für kommende Generationen zu erhalten. Ob auch Schloss Rümligen, unweit der anderen beiden Schlösser gelegen, das Glück hat, einen wohlhabenden und wohlwollenden Patron zu finden?

Im Anschluss, um 21.05 Uhr, folgt "Mein Schloss: Ein Leben für die Tradition". Langjährige Schlossbesitzer öffnen ihre Türen. So romantisch die Vorstellung, Herr oder Herrin eines Schlosses zu sein, so wenig hat sie oft mit der Realität zu tun. Denn tatsächlich ist der Preis für ein Leben im Schloss mitunter recht hoch. Zwei Schweizer Adelsfamilien gewähren einen Blick hinter die Schlossmauern und geben einen Einblick in ihren täglichen Kampf um den Erhalt ihres Erbes. Die Geschlechter von Tscharner und von Gugelberg residieren seit Generationen auf ihren Schlössern Reichenau und Salenegg. Doch das Leben im Schloss lässt wenig Platz für Romantik. Die Heizrechnungen für die alten Gemäuer sprengen jede Vorstellungskraft, von dutzenden Räumen sind oft nur einzelne bewohnbar und von Luxus kann keine Rede sein. Der Kampf gegen den Zahn der Zeit ist mühselig und kostspielig. Ist das Dach an der einen Stelle repariert, bröckelt anderswo eine Mauer. Es ist eine Sisyphusarbeit, die die Hingabe der gesamten Familie fordert, bis zur Selbstaufgabe.

