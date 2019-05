3sat

Ersan Mondtag beim Berliner Theatertreffen mit dem 3sat-Preis 2019 ausgezeichnet

3sat-Koordinatorin Müller-Elmau: "ein politischer, ein innovativer, Grenzen sprengender Künstler"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ersan Mondtag erhielt am Samstag, 4. Mai 2019, in Berlin den im Rahmen des 56. Theatertreffens verliehenen 3sat-Preis. Ausgezeichnet wurde der Theaterregisseur für seine Inszenierung "Das Internat" am Schauspiel Dortmund, bei der er Regie führte sowie Bühnenbild und Kostüme entwarf.

Natalie Müller-Elmau, 3sat-Koordinatorin des ZDF: "Ersan Mondtag thematisiert die Fragilität der Demokratie, versucht menschliche Ängste zu ergründen und erforscht den Hass. Seine Ästhetik, seine Themen, alles kulminiert in 'Das Internat'. Ein berechtigter Aufstand führt zu einem Terrorregime, und Ersan Mondtag findet dafür verstörend-eindrückliche und zugleich berückend-märchenhafte Bilder. Er ist ein politischer, ein innovativer, Grenzen sprengender Künstler und deshalb der 3sat-Preisträger 2019."

Johannes Dicke, stellvertretender Koordinator ZDF/3sat, überreichte die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung im Haus der Berliner Festspiele.

Ersan Mondtag bekannte: "Ja, ich habe Angst", aber Angst sei "ebenso furchtbar wie fruchtbar": Es sei ihm eine Lust, den Mächtigen Angst zu machen: "Du musst wissen, dass das ein Horror auf der Bühne ist. Theater ist ein Ausnahmezustand, wenn es ein Kernkraftwerk wäre, müsste man es vom Netz nehmen."

Die 3sat-Preis-Jury zu ihrer Entscheidung: "Ersan Mondtag zeigt sich in 'Das Internat' einmal mehr als bildmächtiger Regisseur, der gekonnt mit den Ängsten der Zuschauer spielt. Kongenial verbindet er Regie, Bühne und Kostüm zu einer Installation der Angst, einem Diorama der Unterdrückung." Der Jury gehören an: Daniel Richter, Leitender Dramaturg des Theatertreffens, Shirin Sojitrawalla, Theaterkritikerin und Mitglied der Theatertreffen-Jury, und Wolfgang Horn, Redakteur in der ZDF-Redaktion Musik und Theater.

Seit 1997 vergibt 3sat als Medienpartner des Berliner Theatertreffens jährlich den 3sat-Preis für eine künstlerisch innovative Leistung an eine oder einen oder mehrere Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis der eingeladenen Ensembles. Bisherige Preisträger waren unter anderen Wiebke Puls, Milo Rau, Herbert Fritsch, Sandra Hüller und Christoph Schlingensief.

In seinem Programm präsentiert 3sat drei "Starke Stücke" aus den zehn zum Theatertreffen eingeladenen Inszenierungen in Erstausstrahlung: "Tartuffe oder Das Schwein der Weisen" vom Theater Basel (Samstag, 4. Mai 2019, 20.15 Uhr), "Erniedrigte und Beleidigte" vom Staatsschauspiel Dresden (Samstag, 11. Mai 2019, 20.15 Uhr) und "Persona" vom Deutschen Theater Berlin (Samstag, 18. Mai 2019, 20.15 Uhr).

Ein Porträt von Ersan Mondtag zeigt "Kulturzeit", das werktägliche Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRG und ARD, in seiner Sendung am Montag, 6. Mai 2019, ab 19.20 Uhr.

Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Porträt von Ersan Mondtag als Videostream: https://ly.zdf.de/yi5/

Weitere Fotos sind ab Montag, 6. Mai 2019, 10.00 Uhr, erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/theatertreffen

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell