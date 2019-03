3sat

Leben am Wasser: 3sat zeigt Doku-Reihe "Traumseen der Schweiz"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

ab Montag, 1. April 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

In aufwendigen Landschaftsbildern erzählt die vierteilige Schweizer Doku-Reihe "Traumseen der Schweiz" von Menschen, die an den Seen im Wechsel der Jahreszeiten leben, von ihren Schicksalen und Leidenschaften. Die ersten beiden Teile strahlt 3sat am Montag, 1. April 2019, um 20.15 und 21.05 Uhr aus, Teil drei und vier folgen am Montag, 8. April, ebenfalls um 20.15 und 21.05 Uhr.

Im Frühling zeigen sich die Seen der Schweiz von ihrer besten Seite: ob am Silsersee im Engadin oder an der Riviera des Genfersees. Für Fischer Henri Champier ist der Genfersee sein Auskommen. Geologe Flavio Anselmetti forscht tief unten im Silsersee nach einer Naturkatastrophe. Und die fjordartigen Ufer des Urnersees sind die Lieblingsmotive des Fotografen Armin Grässl: Als sein kleiner Sohn starb, zog der Tiroler sieben Jahre lang mit seinem Boot auf den See. 3sat zeigt die erste Folge am Montag, 1. April, um 20.15 Uhr.

Teil zwei folgt im Anschluss um 21.05 Uhr. Ob Vierwaldstättersee oder Silsersee, im Sommer spendet ihr Wasser Kühlung und ist Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere. Auf dem Vierwaldstättersee verabschiedet sich Kapitän Kuno Stein von seinem Schiff. Am Walensee wagen sich Höhlentaucher in ein Labyrinth. Und am Genfersee zeigt sich das Strandbad "Bain de Paquis" von seiner besten Seite. Hier treffen sich alle: vom Bankier bis zu Vertretern des angrenzenden Rotlichtviertels.

In Folge drei am Montag, 8. April, 20.15 Uhr, wird es Herbst: Wildhüter Romano Salis kümmert sich um die Forellen des Silsersees. Am Walensee geht es morgens mit dem Kajak zur Arbeit und mit dem Kanu zum Einkauf. Und Abfalltaucher Matthias Ardizzon sucht im Vierwaldstättersee nach Müll und Unrat.

In der vierten und letzten Folge um 21.05 Uhr lassen die Schweizer Seen schließlich die Herzen der Eisfischer und Langläufer höher schlagen: Es wird Winter. Alpinist Dani Arnold nutzt die Berge am Vierwaldstättersee zum Trainieren. Und Lionel Maumary fotografiert und zählt am liebsten Vögel am Genfersee.

Alle vier Teile der Reihe "Traumseen der Schweiz" als Video-Streams im 3sat-Pressetreff: https://ly.zdf.de/aUQ/

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/traumseenderschweiz

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell