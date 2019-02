3sat

3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" über die Verschwendung von Lebensmitteln

Freitag, 1. März 2019, 21.00 Uhr

Laut einer Studie von Boston Consulting landen weltweit ein Drittel der Lebensmittel im Müll: 18 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr sind das in Deutschland. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" in der Sendung "Lebensmittelverschwendung" sucht am Freitag, 1. März 2019, um 21.00 Uhr nach Konzepten zur Abfallvermeidung. Durch die Live-Sendung führt Moderatorin Eva Schmidt.

Mit den Lebensmitteln, die weltweit produziert werden, könnten zwölf Milliarden Menschen ernährt werden, ein Drittel mehr als derzeit auf der Erde leben. Doch viel zu viele Lebensmittel landen im Müll. Die Filmautoren zeigen, dass die Verbraucher nur ein Teil des Problems sind. Schon bei der Produktion und im Handel werden große Mengen Lebensmittel weggeworfen. In anderen europäischen Ländern wurden bereits entsprechende Gesetze erlassen: In Frankreich etwa ist es Supermärkten unter Strafandrohung verboten, Lebensmittel wegzuwerfen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will die Lebensmittelverschwendung in Deutschland bis 2030 reduzieren und folgt damit einem der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Mit der Kampagne "Zu gut für die Tonne" informiert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Verbraucher in Sachen Abfallreduzierung und prämiert den Handel für besonders innovative Konzepte zur Abfallvermeidung. "makro" fragt, ob solche Anreize reichen.

