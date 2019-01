3sat-Doku "Stars gegen Trump - Widerstand in New York?"

Poesie und Protest: Rapperin Sammus singt gegen den alltäglichen Rassismus. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/ZDF/Two Brainz Productionz" Bild-Infos Download

Samstag, 19. Januar 2019, 19.20 Uhr Erstausstrahlung

Wächst der Widerstand von Stars, Künstlern und anderen Intellektuellen gegen US-Präsident Donald Trump? Ein Jahr nach ihrem ersten Film über die Reaktionen von prominenten Künstlern in den USA auf Donald Trumps Präsidentschaft ist Autorin Susanne Becker im Herbst 2018 nach New York zurückgekehrt. Wie hat sich dort die Stimmung verändert? 3sat zeigt die Dokumentation "Stars gegen Trump - Widerstand in New York?" am Samstag, 19. Januar 2019, um 19.20 Uhr in Erstausstrahlung.

In Form einer filmischen Langzeitbeobachtung verdeutlicht die Dokumentation, wie sich die Kunst- und Kulturszene Amerikas gegenüber US-Präsident Trump positioniert: Schriftsteller Paul Auster äußert sich über die gesellschaftspolitische Entwicklung unter Trump noch schockierter als beim ersten Treffen mit der Filmautorin: "Es ist ein Albtraum", so Auster, "Stück für Stück zerstören Trump und die Republikaner Amerika." Susanne Becker besucht ein Clubkonzert der jungen, engagierten Rapperin Sammus, die kritisiert: "Es ist so schlimm zu sehen, dass Richter wie Brett Kavanaugh das Land im Supreme Court beherrschen, Männer, die noch nicht einmal die grundlegenden Werte des Anstands kennen", so die Rapperin.

Außerdem äußern sich im Film die "New York Times"-Redakteurin Kathleen Kingsbury, die Schriftstellerin Siri Hustvedt, der preisgekrönte Journalist und Schriftsteller Andrew Solomon und der Fotokünstler Shimon Attie. Atties aufsehenerregende Installation "Nightwatch" ist sein Mahnmal gegen den Zeitgeist: "Widerstand ist tatsächlich die einzige Möglichkeit zu überleben", so Attie. "Was hier geschieht, ist ein Anschlag auf die Grundwerte der Menschlichkeit. Und die lassen wir uns von 'the Donald' nicht zerstören."

Susanne Becker zeichnet in ihrer Dokumentation "Stars gegen Trump - Widerstand in New York?" ein spannungsvolles Bild der Träume und der Abgründe im heutigen New York, der legendären Heimstatt des Freigeists und der liberalen Medien unter US-Präsident Trump.

