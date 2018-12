Ein grünes Dach auf einem Hochhaus in Singapur Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/ZDF/ORF" Bild-Infos Download

Mittwoch, 12. Dezember 2018, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Ob Singapur, Los Angeles oder Wien - Städte werden grüner. Pflanzen wuchern üppig über ganze Häuser, inmitten der Großstadt wird Gemüse angebaut, Wälder entstehen auf Hochhäusern. Aus gutem Grund: Städte sind derzeit für 80 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich, und bis 2050 werden mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Die Dokumentation "Heißes Pflaster Stadt - Warum wir mehr Pflanzen brauchen" von Peter und Claudia Giczy zeigt am Mittwoch, 12. Dezember 2018, um 20.15 Uhr in 3sat, wo das Grün schon in die Großstädte zurückgekehrt ist und was unternommen wird, um das Leben in Städten gesünder zu machen.

Forscher weltweit machen sich schon heute Gedanken, wie die hochverdichteten Metropolen der Zukunft funktionieren können. Pflanzen sollen die Auswirkungen von Urbanisierung und Klimawandel mildern. Sie kühlen die heißen Städte und temperieren die Gebäude. Sie reinigen die Stadtluft und bindeen das Wasser nach starken Regenfällen. Doch damit nicht genug: Natur in der Stadt tut nicht nur dem Klima gut, sondern auch Körper und Seele. Die Dokumentation untersucht, wie groß die positive Wirkung des Stadtgrüns tatsächlich ist.

3sat zeigt die Dokumentation im Rahmen seines Programms zur UN-Klimakonferenz in Katowice, die noch bis 14. Dezember 2018 stattfindet.

