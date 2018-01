"3sat thema: Leben nach der Shoah" zum Holocaust-Gedenktag

Mainz (ots) - Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts am 27. Januar zeigt 3sat am Dienstag, 30. Januar 2018, ab 20.15 Uhr "3sat thema: Leben nach der Shoah" mit vier Dokumentationen, einer Reportage und einem Fernsehfilm. Der Jahrestag bezieht sich auf den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 1945.

Das 3sat-Programm beginnt am Dienstag, 30. Januar 2018, um 20.15 Uhr mit dem Fernsehfilm "Auf das Leben!" von Uwe Janson. Die ehemalige Kabarettsängerin Ruth (Hannelore Elsner) steht trotz ihrer traumatischen Kindheitserinnerungen mitten im Leben. Erst der bevorstehende Umzug in ein Seniorenheim lässt sie die Lust am Leben verlieren. Dann begegnet sie dem 29-jährigen Jonas (Max Riemelt), der sich durch einen exzessiven Lebenswandel von seiner MS-Erkrankung abzulenken versucht. Zwischen der kriegstraumatisierten Jüdin und dem unheilbar kranken jungen Mann entwickelt sich eine tiefe Verbundenheit.

Einige KZ-Überlebende wohnen heute in der Schweiz. Wie lebt man mit einem solchen Schicksal, und wie blickt man auf die Welt? Filmemacher Eric Bergkraut hat fünf Menschen getroffen, die den Holocaust als Kinder oder Jugendliche erlebt haben und miterleben mussten, wie in den Nazi-Lagern Eltern und Geschwister ums Leben kamen. Eindringlich berichten sie in "Die letzten Zeugen, Leben nach der Shoah" um 21.40 Uhr von ihren Überlebensstrategien.

Auch am Wiener Burgtheater erzählen Überlebende des Holocausts ihre ganz persönlichen Geschichten. Sie sprechen über Zivilcourage und Niedertracht. Ein Abend ohne Sentimentalitäten, ohne Rache und Belehrung. Die Dokumentation "'Vergesst uns nicht, erzählt es weiter' - Die letzten Zeitzeugen" ist um 22.40 Uhr zu sehen.

Im Anschluss, um 23.25 Uhr, folgt die Reportage "Inge - hinter den Kulissen. Wie eine 94-Jährige mit Heavy Metal die Castingjury begeistert". Die gebürtige Wienerin Inge Ginsberg hat den Holocaust, Flüchtlingslager, Hollywood, Krebs, drei Ehemänner und mehrere Liebhaber überlebt. Mit 94 Jahren tritt sie zum ersten Mal vor Publikum auf und ist damit mit Abstand die älteste Teilnehmerin der Castingshow "Die größten Schweizer Talente".

Dani Chanoch hat Auschwitz überlebt und einen lange gehegten Wunsch: Er möchte mit seinen Kindern das Konzentrationslager besuchen und dort eine Nacht auf der Pritsche in seiner alten Baracke verbringen. Die mehrfach ausgezeichnete Dokumentation "Pizza in Auschwitz" des israelischen Filmemachers Moshe Zimmerman, die um 23.45 Uhr zu sehen ist, zeigt eine Reise in die Vergangenheit, die Danis Kinder mit sehr gemischten Gefühlen begehen.

