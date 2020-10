NABU

Veranstaltungshinweis (17.10.): Klima-Action in Bremen

NABU lädt zu kostenfreiem Aktionstag im Übersee-Museum

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Fahrradfahren statt fliegen, Biomarkt statt Massentierhaltung, warm anziehen statt heizen - nachhaltig zu leben wird immer wichtiger, denn die Folgen des Klimawandels sind bereits deutlich zu spüren. Doch wie genau kann jede*r zum Klimaschutz beitragen? Beim NABU-Aktionstag "Bremen macht Klima-Action!" am 17. Oktober im Übersee-Museum erfahren Besucher*innen spielerisch, was sie im Alltag tun können, um die Welt ein klein wenig besser zu machen. Der Mitmachtag findet im Rahmen der geltenden Hygienevorschriften von 10 bis 17 Uhr im Museum statt und ist kostenfrei.

Die Besucher*innen können eigene Insektenhotels bauen, Peeling aus Kaffeesatz selber herstellen, klimafreundliche Milchalternativen probieren oder Geldbörsen aus gebrauchten Getränkekartons basteln. Eine Sonderausstellung informiert über die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Ihr erworbenes Wissen können die Besucher*innen bei einer Rallye testen, die mit tollen Preisen für einen nachhaltigen Alltag winkt.

Der Eintritt in das Museum ist an diesem Tag kostenfrei. Tickets für den Museumsbesuch sind aufgrund des Hygienekonzepts begrenzt und ausschließlich am Aktionstag selbst zwischen 10-17 Uhr an der Museumskasse erhältlich.

Weitere Informationen: www.NABU.de/KlimatagBremen

Pressefotos sind auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Pressekontakt:

Hanna Mauksch, Referentin für Veranstaltungsmanagement im NABU-SDG-Team, Tel. +49 (0) 174 78 24 442, E-Mail: Hanna.Mauksch@NABU.de



NABU-Pressestelle

Britta Hennigs | Silvia Teich

Tel. +49(0)30.28 49 84-1722 | -1588

E-Mail: presse@NABU.de

Original-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell