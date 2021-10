news aktuell GmbH

Sport-Freaks stehen auf den YouTube-Kanal von Red Bull (10,2 Millionen Abonnenten), Musik-Fans lieben Rammstein Official (5,8 Millionen Abonnenten) und Gamer und Gamerinnen den YouTuber Paluten (4,28 Millionen Abonnenten). Die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor haben ausgewertet, welche deutschen YouTube-Kanäle in ausgewählten Themenbereichen am erfolgreichsten sind. Datenbasis der Analyse sind 2.800 deutschsprachige Kanäle. Die Untersuchung basiert auf dem YouTuber-Relevanzindex von Faktenkontor.

In der Kategorie Nachrichten & Politik am beliebtesten ist der Kanal von BILD. Beauty- und Fashion-Fans schauen derweil am liebsten die Videos von Dagi Bee. Auf den ersten Platz im Bereich Film & Unterhaltung schafft es der Kanal von The Voice Kids. Der Kanal von Freshtorge ist die erste Anlaufstelle für alle Comedy-Fans, Dinge Erklärt - Kurzgesagt überzeugt hingegen die meisten Wissens- und Bildungshungrigen.

Für die Auswertung der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Deutschlands hat Faktenkontor den YouTuber-Relevanzindex entwickelt. Der Index umfasst über 2.800 deutschsprachige Kanäle verschiedenster Themenbereiche. Die Untersuchungsmethode berücksichtigt unter anderem die Anzahl der eingestellten Videos, die Anzahl der Abonnenten und der Gesamtaufrufe sowie den prozentualen Zuwachs der Aufrufe insgesamt und pro Video in den letzten 30 Tagen. Zeitpunkt der Datenerhebung war August 2021.

Deutschlands erfolgreichste YouTube-Kanäle nach Themenbereichen:

Automobil: JP Performance (2,14 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/JPPGmbH

Beauty & Fashion: Dagi Bee (3,98 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/dagibee

Comedy: Freshtorge (3,52 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/frischhaltefolie

Film & Unterhaltung: The Voice Kids (6,73 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/TVKde

Gaming: Paluten (4,28 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/Paluten

Menschen & Blogs: Felix von der Laden (3,21 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/FelixLaden

Musik: Rammstein Official (5,8 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/RammsteinOfficial

Nachrichten & Politik: BILD (898.000 Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/bild

Sport: Red Bull (10,2 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/redbullgivesyouwings

Technologie: SemperVideo (314.000 Abonnenten)

https://www.youtube.com/user/SemperVideo

Tiere & Haustiere: oschu1000 (381.000 Abonnenten)

https://www.youtube.com/user/oschu1000

Wissenschaft & Bildung: Dinge Erklärt - Kurzgesagt (1,49 Mio. Abonnenten)

https://www.youtube.com/c/KurzgesagtDE

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

