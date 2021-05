news aktuell GmbH

Paulette van Heel erweitert Stabsstelle der news aktuell-Geschäftsführung

Zum 1. Juni 2021 wechselt Paulette van Heel (37) unternehmensintern in die Stabsstelle der Geschäftsführung bei news aktuell. Die dpa-Tochter erweitert damit ihren strategischen Bereich, in dem bereits Natascha-Isabelle Koch (30) seit gut einem Jahr tätig ist. Paulette van Heel kam 2016 zu news aktuell und war ursprünglich für die digitalen Marketing- und Werbemaßnahmen der dpa-Tochter zuständig. Mit der neuen Doppelbesetzung der Stabsstelle durch zwei langjährige Branchenkennerinnen verstärkt news aktuell die strategische Weiterentwicklung und beschleunigt die innovative Ausrichtung seiner erfolgreichen Geschäftsfelder.

"Wir freuen uns sehr, dass neben Natascha-Isabelle Koch nun auch Paulette van Heel einen festen Platz in der Stabsstelle hat und beide gemeinsam wichtige strategische Projekte vorantreiben", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Paulette van Heel war insbesondere in den letzten Monaten - neben ihrer Funktion als Marketing Managerin - zunehmend in strategischen Projekten involviert und hat bereits mit innovativen Ideen überzeugt. Der Übergang in die neue Funktion ist daher fließend und wir freuen uns auf die zukünftig noch engere Zusammenarbeit mit ihr."

Paulette van Heel studierte an der Zuyd University in Maastricht (Niederlande) und begann ihre berufliche Laufbahn bei Data Becker in Düsseldorf, wo sie die niederländische Website inklusive E-Shop aufbaute. Anschließend wechselte sie zum Reiseportal trivago. Auch dort etablierte sie eine niederländische Plattform und startete die Online-Marketing-Maßnahmen für den niederländischen Markt. Von 2013 bis zu ihrem Wechsel zu news aktuell im Januar 2016 war Paulette van Heel für den Online-Games- und App-Entwickler POGED in Hamburg tätig und dort für die strategische Planung des Online-Marketings verantwortlich. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren verantwortete sie bei news aktuell schwerpunktmäßig die digitalen Marketing- und Werbemaßnahmen.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern und unterstützt die Organisationen dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

