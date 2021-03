news aktuell GmbH

Jetzt für PR-Bild Award 2021 bewerben! news aktuell sucht die besten PR-Fotos des Jahres

Startschuss für den PR-Bild-Award 2021: news aktuell sucht wieder die besten PR-Fotografien der vergangenen zwölf Monate aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab sofort können sich Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen unter www.pr-bild-award.de bewerben. Die dpa-Tochter vergibt den renommierten Branchenpreis bereits zum 16. Mal. Die Einreichungsphase endet am 11. Juni.

"Angesichts der Bilderflut, der wir täglich von allen Seiten ausgesetzt sind, wird es für Unternehmen und Organisationen immer schwieriger, aus der Masse herauszustechen und Aufmerksamkeit für ihre Botschaften zu bekommen. Gleichzeitig schaffen es gerade Fotos am besten, uns zu fesseln, zum Schmunzeln zu bringen oder uns zum Nachdenken anzuregen - kurzum, Gefühle bei uns auslösen. Ich bin gespannt, welche Motive es dieses Mal schaffen, bei uns im Gedächtnis hängen zu bleiben", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild-Award. "Mit dem PR-Bild Award möchten wir die hervorragende Leistung der Unternehmen und Agenturen würdigen, die mit viel Kreativität, Herzblut und mitunter großartigem handwerklichen Können PR-Fotografie weiter professionalisieren."

Bewerben können sich Unternehmen, Organisationen und Kommunikationsagenturen bis zum 11. Juni unter www.pr-bild-award.de. Die Teilnehmer dürfen beliebig viele Bilder in beliebig vielen Kategorien einreichen. Wichtige Voraussetzungen: Die Fotos müssen in den letzten zwölf Monaten für Pressearbeit und PR in Deutschland, Österreich oder der Schweiz produziert und verwendet worden sein. Sofern sich Kommunikationsagenturen oder Fotografen mit Bildern ihrer Kunden bewerben wollen, muss im Vorfeld mit dem jeweiligen Kunden die Erlaubnis zur Bildeinreichung geklärt worden sein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gewinner werden in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Nach Ende der Bewerbungsfrist bewertet eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsexperten, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit über die Favoriten ab. Am 28. Oktober gibt news aktuell die Gewinner-Bilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekannt.

Kategorien 2021:

- Porträt

- NGO-Foto

- Social Media-Foto

- Storys & Kampagnen

- Lifestyle

- Reisen

JURY 2021:

- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

- Mirjam Berle, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2021 und Direktorin "Öffentlichkeit & Fans" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

- Henning Dorstewitz, Director Communications DACH & CEE Netflix

- Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist

- Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA

- Naïs Désirée Graswald, Newsroom-Managerin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; Beraterin für (politische) Kommunikation & Strategie, Newsroom-Konzeption und Social Media; Top #30u30 by PR-Report

- Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics

- Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW & stv. Chefredakteur der GALA

- Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

- Susanne Marell, CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)

- Johannes Müller, Vice President Corporate Communications bei der BSH Hausgeräte GmbH und freiberuflicher Fotograf mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebiete

- Valentin Oswald, Communications Lead bei Jodel; Top #30u30 by PR-Report

- Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG

- Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.

- Monika Schaller, Leiterin Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke Deutsche Post DHL Group

- Rüdiger Scharf, Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit

- Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

- Volker Thoms, Chefredakteur Magazin pressesprecher

- Jana Tilz, Director of Communication bei FREE NOW

Social-Media-Hashtag: #prba21

Bildeinreichung:

www.pr-bild-award.de

Kategorien:

www.pr-bild-award.de/bildkategorien

Wahlverfahren:

www.pr-bild-award.de/wahlverfahren

Teilnahmebedingungen:

www.pr-bild-award.de/teilnahmebedingungen

Sieger 2020:

https://www.pr-bild-award.de/sieger2020

Partner:

Österreich: APA-Comm, www.ots.at

Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.ch

Medienpartner:

Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation, www.pressesprecher.com

Österreich: Horizont AT, www.horizont.at

Schweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.com

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern und unterstützt die Organisationen dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

