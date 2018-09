Fünfter PR-Golfcup von news aktuell: Get-together der Kommunikationsprofis im Golfclub München Eichenried

10 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots) - Am vergangenen Freitag hat der fünfte PR-Golfcup von news aktuell stattgefunden. Rund 70 Kommunikationsprofis aus Unternehmen und Agenturen folgten der Einladung der dpa-Tochter und kamen am 7. September zum Spielen und Netzwerken im Golfclub München Eichenried zusammen. Auf dem bekannten 27-Loch-Platz im Münchner Norden spielten die erfahrenen Golfer ein 18-Loch-Turnier (vorgabenwirksam). Golfneulinge konnten beim Schnupperkurs ihr Talent entdecken und bei einer Challenge im Anschluss unter Beweis stellen. Gewinner des PR-Golfcup in der Bruttowertung sind Gabriele Putz bei den Damen und Edgar Engert bei den Herren.

"Bereits fünf Jahre gibt es unseren PR-Golfcup nun schon. Das Format ist inzwischen eine feste Größe für alle Kommunikationsprofis, die Golf spielen. Und es beweist, dass Golf Sport, Spaß und Netzwerken perfekt verbindet", sagt news aktuell-Geschäftsführer Frank Stadthoewer, Ideengeber und Initiator des PR-Golfcup. "Der Golfclub München Eichenried war die perfekte Location für unser kleines Jubiläum - erstklassig, was Platzqualität und Platzdesign betrifft. Das hat unsere Gäste zu Höchstformen auflaufen lassen. Wir gratulieren den Turniergewinnern und hoffen, dass wir die Schnuppergolfer für das Green begeistern konnten."

"Ich freue mich jedes Jahr wieder, auf dem PR-Golfcup so viele golfbegeisterte Kolleginnen und Kollegen aus unserer Branche zu treffen. Diese einzigartige Mischung aus Spiel, Wettbewerb, Spaß, stilvoller Umgebung, Natur und Networking macht die Veranstaltung zu einem Höhepunkt der PR-Branche", sagt Edith Stier-Thompson, ebenfalls Geschäftsführerin von news aktuell. "Präzision, Leidenschaft und Ausdauer sind das A und O beim Golfen", so Stier-Thompson weiter. "Und genau dafür stehen auch wir bei news aktuell."

Gewinner des 18-Loch-Turniers:

1. Brutto Damen: Gabriele Putz, GC Magdeburg 1. Brutto Herren: Edgar Engert, GC Eichenried Handicapklasse A 1. Netto: Oliver Tzschaschel, VcG 2. Netto: Eckard Scheit, Düsseldorfer GC 3. Netto: Bastian Wahl, GC Beuerberg Handicapklasse B 1. Netto: Philipp Schotzko, Grafenhof, G&CC 2. Netto: Jan van Ahrens, Oldenburgischer GC 3. Netto: Mirco Brune, GSC Rheine/Mesum Handicapklasse C 1. Netto: Gertrud Bott, GC Gut Escheberg 2. Netto: Dr. Bernhard Obst, GP Aschheim 3. Netto: Birger Bardowickz, GC Buchholz-Nordheide

Sonderpreise:

Nearest-to-the-Pin: Edgar Engert, GC Eichenried

Longest Drive Damen: Yvonne Wirsing, GP Aschheim Longest Drive Herren: Mirko Lange, GC Thailing

Mediengolfer-Preis "Nearest-to-the-Pen": Michael Paluszkiewicz, GC Thailing

Schnupperkurs Gewinner Damen: Antje Burda Schnupperkurs Gewinner Herren: Lars-Oliver Hinners

Bilder vom PR-Golfcup (Fotograf: Frank May / picture alliance): http://ots.de/7SXVie

Video zum PR-Golfcup (Copyright: Kayur Patel/news aktuell): https://www.youtube.com/watch?v=P5l65ZdKab0&t

Partner des PR-Golfcup: Deutscher Golf Verband (DGV): http://www.golf.de Deutsche Medien Golf Gesellschaft e.V. (DMGG): https://mediengolfer.de MITO: http://mito.de/de/ Body Attack Sports Nutrition: https://www.body-attack.de/

Medienpartner des PR-Golfcup: PR-Journal: https://pr-journal.de/

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

