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Sicher durch die WM 2026: Tipps zu Haftung, Public Viewing und Ticketkauf

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Frankfurt (ots)

Grillen und Feiern: Wer Schäden verursacht, haftet - eine private Haftpflichtversicherung schützt vor finanziellen Risiken.

Public Viewing im privaten Rahmen ist unproblematisch - bei öffentlichen Veranstaltungen gelten rechtliche Vorgaben und Lizenzrechte.

Versicherung und Vorsorge: Wer seinen Schutz kennt, kann finanzielle Risiken im Alltag besser vermeiden.

Mit der Weltmeisterschaft verlagert sich das Leben vieler Fans nach draußen - und damit auch mögliche Risiken. Was viele unterschätzen: Schon alltägliche Situationen rund um Fußballübertragungen können rechtliche oder finanzielle Folgen haben. Ob beim Grillen im Garten, beim gemeinsamen Spielschauen im Freundeskreis oder beim Kauf von Tickets - wer unvorbereitet ist, kann im Ernstfall auf Kosten sitzen bleiben. Bei Fragen rund um Haftung, Versicherungsschutz und Vorsorge können die Expertinnen und Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) dabei helfen, einen Überblick zu behalten und passende Lösungen zu finden. Neben einem umsichtigen Umgang mit Risiken kann auch der passende Versicherungsschutz helfen, die Weltmeisterschaft unbeschwert zu genießen.

Grillen im Sommer - wer haftet im Schadensfall?

Ob im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im Park - Grillfeiern gehören zur WM-Zeit für viele dazu. Kommt es jedoch zu Schäden, stellt sich schnell die Haftungsfrage. Funkenflug, umfallende Grills oder Unachtsamkeit können dazu führen, dass Eigentum beschädigt oder Personen verletzt werden.Grundsätzlich gilt: Wer eine Feier organisiert, ist dafür verantwortlich, dass keine Schäden entstehen. Kommt es dennoch zu einem Schaden an Dritten, kann eine private Haftpflichtversicherung des Verursachers vor hohen Kosten schützen. Sie übernimmt in vielen Fällen berechtigte Schadensersatzansprüche und prüft gleichzeitig, ob Forderungen gerechtfertigt sind.

Beim Grillen grundsätzlich zu beachten:

Grillgeräte sollten stabil und sicher aufgestellt werden.

Ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien ist einzuhalten.

Der Grill darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

Gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, Anweisungen und Bedingungen ist Folge zu leisten.

Schon diese einfachen Maßnahmen reduzieren das Risiko erheblich.

Public Viewing - was ist erlaubt?

Großbildübertragungen im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft sind weit verbreitet. Dabei gilt: Im privaten Rahmen, etwa im eigenen Wohnzimmer oder Garten, ist das gemeinsame Schauen von Spielen unproblematisch. Anders sieht es aus, wenn Veranstaltungen öffentlich beworben werden oder Eintritt verlangt wird. In solchen Fällen können Urheber- oder Lizenzrechte der Veranstalter greifen. Im gewerblichen Bereich braucht es außerdem zusätzliche Versicherungen, da die private Haftpflichtversicherung nicht greift. Auch Lärmschutzvorschriften sollten berücksichtigt werden, insbesondere in Wohngebieten. Die Nachtruhezeiten von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr gelten grundsätzlich auch während der Weltmeisterschaft. Ein rücksichtsvoller Umgang sorgt dafür, dass die Freude am Spiel nicht durch Beschwerden getrübt wird.

Vorsicht bei Gewinnspielen und Tickets

Großereignisse ziehen auch unseriöse Angebote an. Besonders bei Tickets oder vermeintlichen Gewinnspielen lohnt es sich für Verbraucher, aufmerksam zu sein.

Typische Warnzeichen:

ungewöhnlich günstige Angebote

Vorkasse ohne Absicherung

fehlende Impressumsangaben

Seriöse Anbieter sind transparent und bieten sichere Zahlungsmethoden.Wenn Tickets ausschließlich gegen Vorkasse angeboten werden, sollten Verbraucher besonders kritisch sein und auf abgesicherte Zahlungsarten mit Käuferschutz achten. Stellt sich ein Ticket im Nachhinein als gefälscht heraus, ist es oft schwierig, das Geld zurückzubekommen - Betroffene sollten den Vorfall umgehend beim Zahlungsanbieter melden und gegebenenfalls rechtliche Schritte prüfen. Grundsätzlich gilt: Tickets möglichst nur über offizielle Verkaufsstellen oder bekannte Plattformen erwerben, um das Risiko von Betrug deutlich zu reduzieren.

Die Weltmeisterschaft bringt Menschen zusammen und sorgt für besondere Momente. Wer sich frühzeitig informiert und einige grundlegende Regeln beachtet, kommt aber unbeschadet durch diese ereignisreichen Wochen. Versicherungen können helfen, finanzielle Folgen abzufedern - entscheidend bleibt jedoch ein verantwortungsbewusstes Verhalten. So steht einem unbeschwerten Fußballsommer nichts im Weg.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit 50 Jahren eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung.

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