Zwei Jubiläen, ein Rekord

Gegen Kinderarmut: DVAG sammelt 1.400.000 Euro

Kinderarmut ist in Deutschland weitverbreitet und hat gravierende Folgen: Nicht nur die geringen finanziellen Mittel, auch soziale Ausgrenzung, ein verminderter Bildungsstand sowie Zukunfts- und Existenzängste prägen das Leben vieler Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Um ihnen eine starke Stimme zu geben und auf Chancenungleichheit aufmerksam zu machen, engagiert sich die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) seit Jahren großzügig.

So setzte die DVAG erst im Juli anlässlich des 50-jährigen Unternehmensjubiläums erneut ein starkes Zeichen und spendete über "DVAG hilft e. V." eine Million Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." Diese gemeinsame Spende der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sowie der Mitarbeitenden der Zentrale in Frankfurt wird zur bundesweiten Förderung von verschiedenen Projekten und Initiativen für gerechtere Zukunftsperspektiven von Kindern verwendet. Im Rahmen des 30. RTL-Spendenmarathons sammelte das Familienunternehmen abermals kräftig für den guten Zweck. Insgesamt konnten so in diesem Jahr 1,4 Millionen Euro durch verschiedene Spendenprojekte zugunsten der Kölner Stiftung übergeben werden, mehr als jemals zuvor! Mit dieser Rekordsumme fördert das Unternehmen unter anderem Frühstücks- und Verpflegungsangebote, Bildungsprojekte sowie Schwimmkurse. So werden zukünftig beispielsweise Projekte von "brotZeit e. V.", Tafel Deutschland und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung unterstützt.

Erfolg ist schöner, wenn er geteilt wird

Soziales Engagement ist bei der DVAG kein Trend. Es ist Teil der Unternehmenskultur. Andreas Pohl, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung, war begeistert vom herausragenden Einsatz und von der überwältigenden Spendenbereitschaft. Er engagiert sich mit dem Familienunternehmen selbst seit Jahren sozial - aus echter Überzeugung - und sagt: "Bei der DVAG zeigt sich Engagement durch echte Teamarbeit. Ich bin mehr als stolz, so eine starke Mannschaft an meiner Seite zu wissen. Gemeinsam haben wir hier mit Herz bewiesen, dass man sich auf uns verlassen kann - egal ob in der persönlichen Allfinanzberatung oder beim Spendensammeln." Denn auch in diesem Jahr nahmen wieder zahlreiche selbstständige Vermögensberaterinnen und Vermögensberater, unterstützt von den DVAG-Markenbotschaftern Britta Heidemann und Hannes Ocik, vor Ort in Köln an der traditionellen "24-Stunden-Challenge" mit Joey Kelly teil.

Extremschwimmerin Nathalie Pohl übergibt Spende an Wolfram Kons

Ebenfalls ein großes Herz und noch größeren Einsatz für benachteiligte Kinder zeigte erneut Nathalie Pohl. Die Extremschwimmerin und DVAG-Markenbotschafterin schwamm im Oktober für den guten Zweck mit ihrem Schwimmkollegen Andy Donaldson in Weltrekordzeit einmal rund um Ibiza und sammelte dabei Spenden in Höhe von rund 160.000 Euro für den guten Zweck. Die 31-Jährige übergab auch in diesem Jahr stellvertretend für die DVAG und "DVAG hilft e. V." den Spendenscheck live im Studio an Wolfram Kons, Gesamtleiter RTL Charity. Als Gründungsmitglied von "DVAG hilft e. V." macht sich Nathalie Pohl bereits seit mehreren Jahren insbesondere für die Schwimmförderung von Kindern stark. Sie sagt: "Es gibt immer noch zu viele Nichtschwimmer. Das möchten wir ändern. Ich bin sehr stolz, dass wir gemeinsam schon so vielen Kindern einen Schwimmkurs ermöglichen konnten, und setze mich auch in Zukunft weiter dafür ein." Möglich wird ihr Engagement durch die enge Zusammenarbeit der DVAG und "DVAG hilft e. V.". Seit mehr als fünf Jahren wird der gemeinnützige Verein, der sich vor allem für mehr Chancengleichheit und bessere Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen starkmacht, maßgeblich von der DVAG gefördert. Ein Teil der diesjährigen Spendensumme kommt daher erneut Schwimmprojekten zugute, die gemeinsam vom Verein und von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." gefördert werden.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten. Mehr Informationen unter: www.dvag.de.

Über "DVAG hilft e. V. - Menschen brauchen Menschen"

"DVAG hilft e. V." ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung und Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung unterstützt. Mehr Infos gibt es unter: www.dvag-hilft.org.

