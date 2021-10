DMAX

Nuggets im ewigen Eis - so hart war "Goldrausch" noch nie! "Goldrausch: Winter's Fortune"- ab November auf DMAX

München (ots)

Wenn der Winter hart zuschlägt und der goldreiche Boden gefriert, endet die Bergbausaison und der Kampf um die nächste beginnt. Steigende Goldpreise haben einen regelrechten Landraub ausgelöst, was dazu führt, dass einige Bergleute sich auf die Suche nach neuen goldreichen Claims machen müssen - ein extremes Unterfangen in der eiskalten und schneereichen Off-Season. Um erfolgreich zu sein, müssen sich die Goldgräber durch arktische Bedingungen mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und riesige Schneemengen kämpfen, um die besten Stellen für einen neuen Claim ausfindig zu machen. Der Frühling könnte die größten Goldgewinne aller Zeiten bringen, wenn sie den richtigen Boden finden und eine kugelsichere Strategie erstellen. Schaffen sie es nicht, riskieren sie alles zu verlieren. "Goldrausch: Winter's Fortune" ist das neueste und bisher härteste Spin-Off der beliebten "Goldrausch"-Reihe und ist ab dem 17. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf DMAX zu sehen.

"Goldrausch: Winter's Fortune" begleitet Zuschauer-Lieblinge wie Tony Beets, Rick Ness, Dave Turin, Fred Lewis und Dustin Hurt dabei, wie sie ihre Schürfstellen, Equipment, Genehmigungen und Grundlagen für die kommende Saison vorbereiten, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Während die Bergleute auf das Tauwetter im Frühjahr warten, haben sie nur eine Chance die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Werden sie die erfolgreichste Saison aller Zeiten erleben oder stehen sie am Ende mit leeren Händen da? DMAX gewährt erstmals einen Einblick in die Nebensaison der Goldschürfer.

Zu Beginn der Off-Season hat "Comeback Kid" Rick Ness überraschende Neuigkeiten, mit denen er seine Crew davon überzeugen will, dass er die Zukunft fest im Blick hat und für eine Nugget-reiche Saison sorgt. Der "König des Klondike", Tony Beets, ist eine Goldminen-Legende mit 35 Jahren Bergbau unter seinem Gürtel. Während die Hälfte seiner Einsätze ausfällt, will der erfahrene Bergmann die verlorene Zeit aufholen. Um den hohen Goldpreis zu kassieren, plant er, All-In zu gehen. Für Meister-Schürfer Dave Turin liegt die Schwierigkeit darin, den richtigen Boden zu finden. Die letzten Saisons versuchte Dave verlorene Minen wiederzubeleben und Gold zu finden, das die alten Hasen zurückgelassen haben. Um seinen Goldwert der letzten Saison zu übertreffen, muss er seine Suche frühzeitig beginnen und die Konkurrenz abwehren. Der Militärveteran und ansässige "Greenhorn" Fred Lewis hat ebenfalls eine große Summe im Auge. In seiner Rookie-Saison haben Fred und sein Veteranen-Team Gold im Wert von nur 12.000 US-Dollar abgebaut. Er ist bereit, das große Risiko einzugehen und zu beweisen, dass er die Hauptader treffen kann. "Dare Devil Miner" Dustin Hurt ist ebenfalls auf der Jagd nach den glänzenden Nuggets. Aber zuerst muss er sicherstellen, dass sein Lager nicht durch die jüngsten Erdrutsche in Haines zerstört wurde - ein verheerender Schlag wie dieser, würde die ganze Saison gefährden.

"Goldrausch: Winter's Fortune", ab 17. November, immer mittwochs um 20:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX.

