Filmemacher Lamby lobt im stern Offenheit des Kanzlers

Der vielfach preisgekrönte Filmemacher Stephan Lamby hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei den Dreharbeiten zu seiner neuen Dokumentation "Ernstfall" deutlich offener erlebt als dessen Vorgängerin. "Mein Zugang zu Olaf Scholz und seiner Regierung ist ganz anders als zu Angela Merkel. Ich habe die Kanzlerin zwar häufig interviewen können, sie war aber verschlossener als Scholz", sagte Lamby dem stern. In den fast zwei Jahren für das Projekt, in dem Lamby den Umgang der Bundesregierung mit dem Krieg in der Ukraine für einen Film und ein Buch beobachtet hat, habe er Scholz sechsmal interviewt. "Mal kürzer, mal länger, er war immer bereitwillig", so Lamby. "Merkel hat mitgemacht, Scholz hat sich eingelassen."

Scholz' Kommunikation war in den fast zwei Jahren seiner Amtszeit immer wieder Gegenstand der Kritik. "Ich glaube, es gibt zwei Olaf Scholz", sagte Lamby dem stern. "Den in der aufgeregten Öffentlichkeit und den im ruhigen Gespräch. Die sind völlig unterschiedlich." Scholz misstraue sich selbst. "Er hat Sorge, öffentlich etwas zu sagen, was er später bereut. Deshalb denkt er in Interviews schon mal mehrere Sekunden lang über ein Wort nach, bevor er es ausspricht, und dann kommt manchmal ein kraftloses Wort heraus."

