Biontech-Gründerin Özlem Türeci über die geplante Reform der Einbürgerung: "Das hätte Symbolkraft"

Die Mitgründerin des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech Özlem Türeci spricht sich dafür aus, Migranten schneller als bisher die deutsche Staatsbürgerschaft zu verleihen. "Die Einbürgerung unter bestimmten Voraussetzungen zu erleichtern, das hätte Symbolkraft", sagt sie im Gespräch mit dem stern. Eine Gesetzesreform allein löst laut Türeci aber nicht alle Probleme: "Integration beginnt und endet nicht beim Pass."

Im Interview spricht Biontech-Mitgründer Ugur Sahin, der wie seine Frau Türeci als Kind türkischer Einwanderer in Deutschland aufwuchs, auch über seine eigene Integration. Ein Freund und Kollege seines Vaters aus den Kölner Ford-Werken habe ihn damals gefördert: "Er hat mich begleitet, als ich mich an der Uni eingeschrieben habe." Wie sein Vater habe er zur ersten Generation türkischer Gastarbeiter in Deutschland gehört, "einer ignorierten Generation". "Die Menschen kamen als Pioniere in ein neues Land und engagierten sich dafür, dass ihre Kinder studieren können. Die sollten eine Chance bekommen, die ihre Väter selbst nicht gehabt haben."

Das Gespräch bildet den Auftakt des siebenteiligen stern-Podcasts "Eine neue Medizin - die Biontech-Story". Die Wissenschaftsdokumentation gibt einen exklusiven Einblick in die Arbeit des Medizinerpaars und erzählt, wie das zuvor weitgehend unbekannte Startup Medizingeschichte schrieb.

