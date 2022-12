Gruner+Jahr, STERN

Harvard-Politologe Graham Allison im stern: "Der schnellste Weg in einen Krieg zwischen China und den USA ist die Taiwan-Frage"

Hamburg

Graham Allison, einer der führenden Politologen der USA, warnt in einem exklusiven Interview mit dem stern vor einem drohenden Krieg der Supermächte China und USA um Taiwan. Die Inselrepublik vor der chinesischen Küste, wichtiger Standort der Microchip-Produktion für westliche Märkte, strebt nach Unabhängigkeit. Peking aber betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Mitte Oktober hatte Chinas Staatschef Xi Jinping gedroht, Taiwan mit Waffengewalt unter die Kontrolle Pekings zurückzuholen. US-Präsident Joe Biden hat die Zusage der USA, Taiwan im Kriegsfall zu verteidigen, zuletzt bekräftigt.

Vor diesem Hintergrund warnt Graham Allison, Professor für Politologie an der renommierten Universität von Harvard, eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans sei für Xi Jinping "eine rote Linie". Allison: "Ich mache mir Sorgen, dass die amerikanische Politik in Richtung Anerkennung gehen könnte, also über die chinesische rote Linie hinweg." Die Taiwan-Reise der scheidenden Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Anfang August sei "dumm" gewesen. Mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl 2024 befürchtet Allison, andere US-Politiker könnten sich China gegenüber noch "dümmer" verhalten. Mike Pompeo, US-Außenminister unter Donald Trump, dem Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt werden, habe schon gefordert, die USA sollten Taiwans Unabhängigkeit anerkennen. "Das ist der schnellste Weg in einen Krieg mit China," so Allison im stern.

