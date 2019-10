CosmosDirekt ist zum sechsten Mal in Folge "Beliebtester Kfz-Versicherer"

CosmosDirekt

Die jährliche Studie "Kundenbefragung Kfz-Versicherer" von dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) wurde veröffentlicht.

CosmosDirekt, Deutschlands größter Online-Versicherer, ist erneut "Beliebtester Kfz-Versicherer" und seit 2014 zum sechsten Mal in Folge Gesamt-Testsieger.

Zum sechsten Mal in Folge ist CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, "Beliebtester Kfz-Versicherer" und erhält die Gesamtnote "sehr gut". Seit 2014 geht das Unternehmen als Gesamtsieger der Kundenbefragung hervor, in diesem Jahr unter allen 36 beurteilten Direkt- und Service-Versicherern. In der großen Studie des Marktforschungsinstituts DISQ im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv wurden Deutschlands beliebteste Kfz-Versicherer ermittelt.

Dr. David Stachon, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt: "Wir möchten unseren Kunden immer das bestmögliche Leistungspaket zur Verfügung stellen und sie als digitaler Lifetime-Partner in allen Lebensbereichen absichern - daran arbeiten wir jeden Tag aufs Neue. Die Auszeichnung zum sechsten Mal in Folge ist die Bestätigung, dass wir nachhaltig die Erwartungen unserer Kunden erfüllen."

PREIS-LEISTUNG UND VERTRAGSLEISTUNGEN ÜBERZEUGEN - KAUM ÄRGERNISSE UND STÄRKSTE WEITEREMPFEHLUNGSBEREITSCHAFT

Betrachtet wurden die Bereiche Preis-Leistungs-Verhältnis, Vertragsleistungen, Weiterempfehlungsbereitschaft, Ärgernisse und Service. In nahezu allen Kategorien erzielt CosmosDirekt den ersten Platz. 96 Prozent der Befragten bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis positiv. Die Kundenzufriedenheit mit den Vertragsleistungen sowie dem Service ist ebenfalls sehr hoch, hier erzielt das Unternehmen jeweils 91 Prozent positive Bewertungen. Auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist am stärksten, kein anderer Versicherer hat einen höheren Wert (+50) als CosmosDirekt.

Insgesamt wurden 10 Direktversicherer und 26 Filialversicherer bewertet. CosmosDirekt erzielt den ersten Rang und erhält die höchste Gesamtpunktzahl aller beurteilten Versicherer.

