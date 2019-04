Smyths Toys GmbH

Riesen Smyths Toys Willkommensparty

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Mit einer großen Willkommensparty feierte der Spielwarenhändler Smyths Toys Superstores am vergangen Samstag, den 30.03.2019, die Einführung der Marke Smyths Toys in der DACH-Region in allen seinen Filialen. Dabei wurde im Markt Köln-Marsdorf nahe der deutschen Firmenzentrale, stellvertretend für das gesamte Unternehmen, eine besonders große Willkommensparty gefeiert. Mit dabei waren unter anderem die Kinderband Pelemele, Ballonkünstler Mr. Jack und Magier Jannik Görtz.

Ein riesen Konfetti-Feuerwerk ging da am vergangen Samstag vor der Filiale in Köln-Marsdorf los, als es um Punkt 11.00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein hieß "3, 2,1, Smyths Toys Superstores" und damit die Marke des Spielwarenhändlers Smyths Toys Superstores feierlich und stellvertretend für die gesamte DACH-Region eröffnet wurde. Wer glaubte mit der großen Maskottchen Parade, die da aus dem riesigen gelben Smyths Toys Würfel unter Konfettiregen und einem fulminanten Applaus herauskam, wäre das Highlight des Tages schon so früh vorbei, der täuschte sich. Die feierliche Eröffnung des Würfels durch Thomas Lenz, Director Operations bei Smyths Toys in der DACH-Region und Susanne Moormann, Director Marketing & ECommerce bei Smyths Toys in der DACH-Region stellte erst den Auftakt für eine anschließend stattfindende Riesenparty dar.

Kurz nach der Parade wurde es magisch, denn Zauberkünstler Jannik Görtz verzauberte zunächst auf der Bühne mit seinen beeindruckenden Tricks und war später hautnah im Publikum unterwegs. Eine lange Schlange bildete sich auch vor dem Stand des Ballonkünstlers Mr. Jack, bekannt aus Fernsehshows wie dem RTL-Spendemarathon, nachdem er ebenfalls die Besucher zuvor auf der Bühne mit großartigen Ballonkunstwerken, die er in unbeschreiblicher Geschwindigkeit kreierte, begeisterte. Wer ein Einhorn oder einen Affen ergattern konnte ließ diesen nicht mehr los und die aufblasbaren Kunstwesen füllten sowohl den Parkplatz als auch die Filiale mit noch mehr Farbtupfern.

Gegen frühen Nachmittag wurde es dann sportlich, als die Choreographin Carina von der Tanzschule van Hasselt die Kinder zum Mitmachtanz animierte. Schnell war klar, dass die eingängigen Melodien und die schönen Rhythmen nicht viele Besucher auf den Stühlen sitzen ließen. Unweigerlich wippten Füße mit und Hände wurden in die Luft gehoben, bis ein Lied bis zum Schluss betanzt wurde.

Ein richtiges Highlight bildete die Kinderrockband Pelemele. Da blieb kein Fuß still stehen. Große wie kleine Musikfans tanzten, sangen und performten zusammen mit den großartigen Musikern von Pelemele, die eine klasse Bühnenshow mit tollen Outfits und einzigartiger Unterhaltung darboten. Wer den Ohrwurm von "Stinke Füße" das restliche Wochenende nicht mehr aus dem Kopf bekam, der war mit Sicherheit am vergangenen Samstag Besucher der Smyths Toys Willkommensparty in Köln-Marsdorf.

"Ein wirklich gelungener Auftakt für unsere neue Marke Smyths Toys Superstores. Wir fanden vor allem die vielen Maskottchen, die die Besucher und Kunden im und vor dem Markt unterhalten haben, besonders toll. Sie haben wirklich jedem ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und standen für Fotos bereit. Es war eine großartige Stimmung und viel Action. So wünschen wir uns das bei Smyths Toys Superstores" berichtet Michael Müller, Marktleiter bei Smyths Toys in der DACH-Region.

Über Smyths Toys

Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächertem Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com

PRESSEKONTAKT FÜR DIE SMYTHS TOYS EU HQ LTD.:

Smyths Toys GmbH

Marie-Charlotte von Heyking

Team Lead Public Relations

Köhlstraße 8 D-50827 Köln

Tel.: 0049 / 221 / 5972 - 420 E-Mail: presse@smythstoys.com

Original-Content von: Smyths Toys GmbH, übermittelt durch news aktuell