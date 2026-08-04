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Fachkräfte-Index: Nachfragerückgang - Jetzt trifft es auch klassische Engpassprofile

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Mannheim (ots)

Gesamtnachfrage sinkt im zweiten Quartal um 26 Prozentpunkte

Weniger Ausschreibungen bei klassischen Engpassberufen

Ärztenachfrage erstmals Teil des Fachkräfte-Index

Die Fachkräftenachfrage in Deutschland ist im zweiten Quartal 2026 erneut deutlich zurückgegangen. Verglichen mit dem ersten Jahresviertel sinkt der Fachkräfte-Index um rund 26 Prozentpunkte auf 36 Prozent. Sämtliche untersuchten Berufsgruppen verzeichnen weniger Stellenausschreibungen als noch in den ersten drei Monaten des Jahres.

Damit befindet sich der Index nicht nur deutlich unter dem Vorquartalswert, sondern auch weit unter dem Niveau der vergangenen Jahre: Im zweiten Quartal 2025 hatte er noch bei 59 Prozent gelegen, im Vergleichszeitraum 2024 sogar bei 113 Prozent. Besonders auffällig ist, dass der Stellenabbau nun auch klassische Engpassberufe trifft. Er konzentriert sich damit nicht mehr nur auf einzelne Tätigkeitsfelder, sondern erfasst zunehmend Positionen, die lange als besonders schwer zu besetzen galten.

Deutlicher Rückgang bei IT- und Finance-Stellen

Nach der überdurchschnittlich stabilen Entwicklung im ersten Quartal 2026 ist die Nachfrage nach IT-Fachkräften im zweiten Quartal deutlich eingebrochen. Der Index sinkt um 38 Prozentpunkte auf 59 Prozent. Besonders stark fällt der Rückgang bei Positionen aus, die bislang als klassische Engpassprofile galten. Die Nachfrage nach IT-Security-Spezialisten sackt um ganz 136 Punkte ab, bei IT-Beratern beträgt das Minus 55 Punkte und bei IT-Entwicklern 31 Prozentpunkte. Eine Ausnahme bilden Datenbankentwickler: Hier steigt die Nachfrage leicht um acht Punkte. "Dass ausgerechnet Datenbankentwickler gegen den Trend stärker gefragt sind, ist ein strategisches Signal. Viele Unternehmen erkennen, dass sich KI nicht auf unzureichenden Datenstrukturen aufbauen lässt. Wer Datenbestände nutzbar machen und KI produktiv einsetzen will, muss zunächst in eine belastbare System- und Dateninfrastruktur investieren.", erläutert Andreas Sauer, Bereichsleiter Technology bei Hays.

Auch bei Finanzfachkräften hat sich die Nachfrage im zweiten Quartal 2026 deutlich abgeschwächt. Nachdem der Index im ersten Jahresviertel noch um 35 Prozentpunkte gestiegen war, folgt im zweiten Quartal die Kehrtwende: Gegenüber dem Vorquartal sinkt er um 30 Punkte auf 62 Prozent. Damit liegt die Nachfrage zugleich 16 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Auch in diesem Segment erfasst die Zurückhaltung Positionen, die bislang zu den klassischen Engpassprofilen zählten. Bei Controllern geht der Index um 30 Punkte auf 54 Prozent zurück. Die Nachfrage nach Finanzbuchhaltern ist um 28 Punkte gesunken, die nach Risikomanagern um 26 Punkte. "Die Zurückhaltung am Finance-Arbeitsmarkt verfestigt sich. Unternehmen besetzen vor allem Positionen, die unmittelbar zur Steuerung, Regulierung oder Transformation beitragen.", sagt Erich Schwinghammer, Bereichsleiter Finance und HR bei Hays.

Negativer Indexwert bei der Suche nach Ingenieuren

Die Anzahl von Gesuchen für Ingenieurfachkräfte im verarbeitenden Gewerbe ist im zweiten Quartal 2026 weiter zurückgegangen. Gegenüber dem Vorquartal sinkt der Index um 13 Prozentpunkte. Mit einem Wert von - 14 Prozent ist das verarbeitende Gewerbe zugleich der einzige untersuchte Wirtschaftsbereich mit einem negativen Indexstand. Die Nachfrage liegt damit inzwischen unter dem Ausgangsniveau der Ersterhebung zum Jahresbeginn 2015. Hinter dem Gesamtwert stehen unterschiedliche Entwicklungen. Wie stark einzelne Ingenieurprofile nachgefragt werden, hängt zunehmend davon ab, ob sie an kurzfristige Investitionen in Wachstums- und Transformationsfelder wie Energiewirtschaft, Infrastruktur oder Bau gekoppelt sind. Besonders deutlich geht die Nachfrage nach Bauingenieuren zurück: Bei der in absoluten Zahlen größte Berufsgruppe ist der Index gegenüber dem Vorquartal um 35 Prozentpunkte gesunken. Bei Projektingenieuren beträgt das Minus 23 Punkte, bei Elektroingenieuren 21 Punkte.

Assistenzärzte besonders stark vom Nachfragerückgang betroffen

Nach dem kräftigen Jahresauftakt hat sich die Nachfrage nach Ärztinnen und Ärzten im zweiten Quartal 2026 deutlich abgeschwächt. Der Healthcare-Index fällt gegenüber dem Vorquartal um 21 Prozentpunkte auf 28 Prozent. Damit liegt die Nachfrage weiterhin klar über dem Ausgangsniveau von Anfang 2021, zugleich aber 16 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresquartals. Die Abkühlung beschränkt sich nicht auf einzelne Segmente: Sie erfasst sämtliche Senioritätsstufen, nahezu alle Fachrichtungen und sowohl den ambulanten als auch den stationären Bereich. Am stärksten bricht die Nachfrage nach Assistenzärztinnen und -ärzten ein. Ihr Indexwert sinkt um 15 Prozentpunkte auf - 29 Prozent. Am stärksten gefragt bleiben Oberärztinnen und Oberärzte: Der Index für diese Gruppe liegt bei 60 Prozent, sinkt aber gegenüber dem Vorquartal um 26 Prozentpunkte.

Deutlich weniger Vakanzen in den Bereichen Procurement, HR und Legal

Der Einkauf kann sich der allgemeinen Nachfrageschwäche im zweiten Quartal 2026 ebenfalls nicht entziehen. Nachdem der Index im ersten Quartal noch um 39 Prozentpunkte auf 81 Prozent gestiegen war, gibt die Zahl der Stellenausschreibungen anschließend wieder deutlich nach. Besonders stark betroffen ist der strategische Einkauf: Die Nachfrage nach strategischen Einkäufern ist gegenüber dem Vorquartal um 43 Punkte gesunken.

Auch Lieferantenmanager und Supply-Chain-Experten werden seltener gesucht (jeweils - 8 PP). Gegenläufig entwickelt sich die Nachfrage nach Category Managern: Sie steigt leicht um sechs Punkte.

Die schwache Nachfrage nach HR-Fachkräften setzt sich auch im zweiten Quartal 2026 fort. Mit einem Rückgang um weitere 20 Prozentpunkte auf 14 Prozent zählt der Bereich weiterhin zu den Berufsgruppen mit der geringsten Dynamik. Gegenüber dem Vorjahresquartal hat sich die Anzahl der Stellenangebote um 40 Prozent verringert. Besonders auffällig ist der Rückgang bei den HR Business Partnern. Obwohl diese Rolle entscheidend dafür ist, wirtschaftliche Entscheidungen in personelle und organisatorische Maßnahmen zu übersetzen, sinkt die Nachfrage gegenüber dem Vorquartal um elf Prozentpunkte, wenn auch auf einem vergleichsweise hohen Nachfrageniveau von 154 Prozent. Noch stärker betroffen sind Recruiter mit einem Minus von 20 Punkten und Personalreferenten mit einem Rückgang um 19 Punkte. Die Entwicklung legt nahe, dass Unternehmen ihre HR-Kapazitäten trotz anhaltender Transformationsanforderungen weiter begrenzen. Gerade dadurch wächst jedoch das Risiko, dass wirtschaftliche Veränderungen nicht ausreichend in Workforce-Planung, Kompetenzentwicklung und organisatorische Umsetzung übersetzt werden.

Auch im Rechtswesen bricht die Nachfrage im zweiten Quartal 2026 deutlich ein. Besonders stark fällt der Rückgang bei Contract Managern aus, deren Index gegenüber dem Vorquartal um 53 Prozentpunkte gesunken ist. Bei Rechtsassistenten beträgt das Minus 39 Punkte, bei Juristen 33 Punkte.

Branchenübergreifend weniger Stellengesuche

Die Branchenauswertung sendet ebenfalls überwiegend negative Signale. Den stärksten Rückgang verzeichnet das Baugewerbe: Hier sinkt der Index gegenüber dem Vorquartal um 54 Punkte. Auch die öffentliche Verwaltung reduziert ihre Stellenausschreibungen deutlich; der Index ging um 30 Punkte zurück. Bei Banken und Versicherungen sowie in der IT-Branche beträgt das Minus jeweils 24 Punkte. Ebenfalls stark betroffen waren Personaldienstleister mit einem Rückgang um 37 Punkte.

"Die aktuelle Nachfrageentwicklung spiegelt die derzeit paradox erscheinende Situation am Arbeitsmarkt wider. Zwar sinkt die Nachfrage insgesamt und der Arbeitsmarkt befindet sich aktuell in einer stärkeren Auswahlphase. Stellen, bei denen der wirtschaftliche Nutzen unmittelbar sichtbar ist und die Kompetenzen beinhalten, die Daten, Infrastruktur, Regulierung oder konkrete Transformationsvorhaben absichern, werden aber weiterhin gesucht.", resümiert Alexander Heise, Hays CEO Deutschland und Europa.

Über den Hays Fachkräfte-Index

Der Hays Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen Auswertung der Index Internet und Mediaforschung GmbH für Hays. Einbezogen werden Stellenanzeigen der meistfrequentierten Online-Jobbörsen, von Tageszeitungen sowie dem Business-Netzwerk Xing. Der Fachkräfte-Index zeigt die prozentuale Veränderung zum Ausgangswert vom 1. Quartal 2015 an. Sämtliche Positionsbezeichnungen gelten grundsätzlich für alle Geschlechter.

Über Hays

Hays plc ist der weltweit führende Spezialist für Personallösungen und Experte für die Rekrutierung hochqualifizierter Fachkräfte ist Hays marktführend. Hays ist im privaten wie im öffentlichen Sektor tätig und vermittelt Spezialisten für Festanstellungen, Projektarbeit und in Arbeitnehmerüberlassung. Die Gruppe beschäftigt ca. 8.100 Mitarbeiter in 155 Niederlassungen weltweit. In Deutschland vermittelt Hays Spezialistinnen und Spezialisten u.a. aus den Bereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences, Finance, Sales & Marketing, Legal, Retail, Healthcare und HR.

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