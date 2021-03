Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH

Gästekarte Premium – Bergbahnen inklusive: Das Plus für Urlaubsgäste ab dem Sommer 2021

Bludenz (ots)

Gästen im Brandnertal, Klostertal und in der Alpenstadt Bludenz stehen ab 13. Mai mit der Gästekarte Premium 7 Sommerbahnen zur freien Fahrt zur Verfügung

7 Bergbahnen und 15 Liftanlagen für unbegrenztes Bergvergnügen

Mit der Gästekarte Premium sind ab einem Aufenthalt von zwei oder mehr Nächten im Partnerbetrieb alle Bergbahnfahrten bei den teilnehmenden Gästekarte Premium-Bergbahnen zu deren jeweiligen Sommerbetriebszeiten inklusive. Während der gesamten Sommersaison von Mai bis Oktober stehen 7 Bergbahnen mit insgesamt 15 Liftanlagen unbegrenzt für Berg- und Talfahrten zur Verfügung – und dies ohne zusätzliche Kosten und ohne Anstehen an der Bergbahnkassa.

Umfassende Mobilität und abwechslungsreiches Programm

Gäste im Brandnertal, Klostertal und in der Alpenstadt Bludenz genießen ein umfangreiches Mobilitätsangebot. Zusätzlich zu den freien und unbegrenzten Bergbahnfahrten können alle Bus- und Zugverbindungen des Vorarlberger Verkehrsverbundes ohne Aufpreis bis zu den Grenzhaltestellen in Tirol, Deutschland und der Schweiz genutzt werden. Zudem profitieren Urlaubsgäste auch von weiteren Gästekarten-Leistungen, wie z.B. geführten Wander- und (E-)Biketouren, ein abwechslungsreiches Programm für Familien, freie Eintritte in die Freibäder und vieles mehr.

Teilnehmende Bergbahnen:

- Bergbahnen Brandnertal - Lünerseebahn - Seilbahn Muttersberg - Sonnenkopfbahn - Seilbahn Sonntag-Stein - Seilbahn Schnifis - Sommerbahnen Lech-Zürs

Weiterführende Informationen und Partnerbetriebe: www.gaestekarte.at/premium

Mehr zur Gästekarte Premium, ihren Vorteilen und Partnerbetrieben: Hier informieren!

Original-Content von: Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell