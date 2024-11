Lebensversicherung von 1871 a.G.

Zum 20. Mal in Folge A+ im Fitch-Finanzstärkerating - Ausblick stabil

München (ots)

Zum 20. Mal in Folge zeichnet die internationale Ratingagentur Fitch Ratings die LV 1871 mit dem Fitch-Finanzstärkerating A+ aus. Der Ausblick bleibt weiterhin stabil. Für die LV 1871 ist die Auszeichnung ein hervorragendes Gesamtzeugnis auf Basis einer tiefgehenden Analyse.

"Das aktuelle Fitch-Rating unterstreicht zum 20. Mal in Folge die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens - und das in einem zunehmend komplexeren wirtschaftlichen Umfeld. Es bestätigt unsere über Jahrzehnte ausgezeichnete Finanzstärke. Gerade in unsicheren Zeiten sind finanzielle Stabilität und langjährige Verlässlichkeit essenziell für das Vertrauen unserer Geschäftspartner und Kunden", sagt Wolfgang Reichel, Vorstandsvorsitzender der LV 1871.

Starke finanzielle Performance

Auch 2024 überzeugt die LV 1871 die Analysten mit einer "sehr starken Kapitalausstattung", die auf einem "extrem starken Ergebnis des Prism Global-Modells sowie auf der sehr starken Solvency II (S2)-Quote" basiert. Nach Einschätzung von Fitch ist die LV 1871 "führender Berufsunfähigkeitsversicherer" und "Top-10-Anbieter der Berufsunfähigkeitsversicherung in Deutschland". Das Kapitalanlagemanagement schätzen die Analysten als "stark" und die Asset-Allokation der Gruppe als "gut diversifiziert" ein.

Darüber hinaus attestiert Fitch der LV 1871 eine "starke finanzielle Performance". "Die versicherungstechnische Rentabilität der LV 1871 ist stark und stabil." Die Erträge sind nach Analyse durch Fitch "besser diversifiziert als bei einigen ihrer Wettbewerber", was die Rentabilität "widerstandsfähiger gegenüber makroökomischen Veränderungen macht". Vom Zinsänderungsrisiko ist die LV 1871 "weniger (...) betroffen als viele ihrer deutschen Wettbewerber", wie Fitch im Ratingbericht ausführt.

Testsieger beim Bilanzrating im aktuellen Map-Report

Bereits Anfang November hatte die LV 1871 im aktuellen Map-Report 936 "Bilanzrating deutscher Lebensversicherer" als neuer Testsieger mit der Bestnote "mmm+" "hervorragend" abgeschnitten und dabei erstmals den Marktführer überholt. Grundlage für die intensive Analyse waren 13 Bilanzkennzahlen, die jeweils im Fünfjahreszeitraum betrachtet wurden.

