#withrefugees zum Weltflüchtlingstag: Bundestagspräsidentin und UNO-Flüchtlingshilfe loben Engagement der Deutschen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas lobt anlässlich des Weltflüchtlingstags (20.6.) das Engagement und die Solidarität der deutschen Zivilgesellschaft für Flüchtlinge. Trotz aller Krisen sei es wichtig zusammenzuhalten, so Bas in einer Videobotschaft für die UNO-Flüchtlingshilfe. Sie fordert darüber hinaus angemessene Unterstützung für Kommunen, um Geflüchtete betreuen zu können. Bärbel Bas ist Schirmfrau der UNO-Flüchtlingshilfe. Auch für den Nationalen Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Ruhenstroth-Bauer, leisten die Menschen weiterhin Außergewöhnliches: "Die deutsche Zivilgesellschaft ist weiter sehr bereit, Menschen Schutz zu ermöglichen. Es gibt unzählige Zusammenschlüsse, die fantastische Arbeit leisten - von der unabhängigen Asylberatung bis hin zu medizinischer Hilfe. Der zunehmenden Hetze und Polemik, dem Rassismus und der Angst müssen wir ein starkes Zeichen der Solidarität entgegensetzen."

Noch nie waren so viele Menschen zur Flucht gezwungen wie heute, mehr als 110 Millionen Menschen sind aus ihrer Heimat vertrieben, sei es innerhalb ihres Landes oder über Landesgrenzen hinweg. Flucht ist für diese Menschen der einzige Ausweg, ihr Leben und ihre Familien zu retten. Sie fliehen vor Krieg, Gewalt oder Verfolgung. Sie sind auf der Suche nach Sicherheit, Schutz und einer Zukunft. Dafür nehmen sie große Risiken auf sich und lassen alles zurück, was ihnen lieb und teuer ist: Freunde, Familie, ein Zuhause, ihr bisheriges Leben. So vielfältig die Gründe für eine Flucht auch sind, eines verbindet sie alle: niemand flieht freiwillig.

"Der Krieg gegen die Ukraine, mitten in Europa, führt es uns schmerzhaft vor Augen: Jede*r von uns kann jederzeit und egal an welchem Ort zum Flüchtling werden, wir können aber freiwillig helfen und solidarisch sein," betont Peter Ruhenstroth-Bauer.

Die Videobotschaft von Bärbel Bas sowie weitere Informationen unter www.withrefugees.de

