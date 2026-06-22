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Spiel 77: Millionengewinn im Raum Solingen

Volltreffer in der Zusatzlotterie

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Münster (ots)

Ein "Ja" hat sich für einen Spielteilnehmer ausgezahlt, der seine Tipps in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Solingen abgegeben hatte: Bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 am Samstag (20. Juni) erzielte der Tipper die höchste Gewinnklasse und sicherte sich damit einen Millionengewinn.

Der Spielauftrag wurde am Mittwoch (17. Juni) in einer WestLotto-Annahmestelle im Raum Solingen abgegeben. Gespielt wurde die Nummernlotterie "Doppelte Sieben", ergänzt durch ein Ja-Kreuzchen bei der Zusatzlotterie Spiel 77, die dem Tipper nun den Millionengewinn einbringt. Die siebenstellige Gewinnzahl 9-1-5-5-6-4-5 ist auf seinem Spielauftrag vermerkt und damit geht der gesamte Jackpot an diesen WestLotto-Kunden. Exakt 1.077.777 Euro werden ihm demnächst überwiesen. Da der Glückspilz für seinen Spielauftrag die WestLotto-Karte genutzt hat, sind Deutschlands größtem Lotterieanbieter die Kontaktdaten bekannt.

Drei weitere Hochgewinner

Auch bei anderen Lotterien wurden am vergangenen Wochenende Hochgewinne erzielt: Ein Eurojackpot-Tipper aus dem Raum Münster erhält 175.606,30 Euro für seinen Treffer im dritten Rang. Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Düsseldorf konnte bei der GlücksSpirale punkten und ein Lottospieler aus dem Oberbergischen Kreis traf die erste Gewinnklasse bei der Zusatzlotterie SUPER 6 - diese beiden Tipper erhalten jeweils 100.000 Euro.

Weiterhin 50 Millionen Euro bei LOTTO 6aus49

Bei LOTTO 6aus49 gibt es nun seit 25 Ziehungen keinen Treffer in der ersten Gewinnklasse. Am kommenden Mittwoch (24. Juni) folgt bereits die neunte Ziehung mit dem 50 Millionen Jackpot. Die Gewinn-Chance beträgt 1 : 140 Millionen. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und online in der WestLotto-App sowie unter www.westlotto.de möglich.

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