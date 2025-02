WestLotto

LOTTO 6aus49: Millionengewinn in NRW mit dem Starter Glück

Tipper teilen sich rund 1,3 Millionen Euro

Münster (ots)

Bei LOTTO 6aus49 haben gleich 27 Spielteilnehmer aus ganz Nordrhein-Westfalen mit der Spielgemeinschaft "Starter Glück" einen Millionengewinn erzielt: Am Mittwoch (12. Februar) konnten die Glückspilze damit den zweiten Rang sowie weitere Gewinnklassen treffen und somit eine Gesamtgewinnsumme von 1.283.114,50 Euro erreichen.

Bei der Mittwochsziehung von LOTTO 6aus49 (12. Februar) wurden die Gewinnzahlen 5, 12, 30, 39, 43 und 47 sowie die Superzahl 5 ermittelt. Mit den Tipps der Lotto-Spielgemeinschaft "Starter Glück" von WestLotto konnte ein Treffer im zweiten Gewinnrang erzielt werden. Zu der Gewinnsumme von 1.165.221,90 Euro kommen Gewinne aus weiteren Klassen hinzu. Somit ergibt sich eine Gesamtgewinnsumme von exakt 1.283.114,50 Euro.

Zusätzliche Gewinne dank Systemspiel

Hinter der Lotto-Spielgemeinschaft vom 12. Februar, die auf www.westlotto.de gespielt wurde, verbergen sich 30 Gewinnanteile. Diese verteilen sich auf insgesamt 27 Spielaufträge. Ein Anteil kostet 8,40 Euro, es können bis zu fünf Anteile erworben werden.

Durch das Systemspiel erzielte der Spielauftrag neben dem Treffer im zweiten Rang außerdem 24-mal Gewinnklasse 4 sowie 90-mal die Gewinnklasse 6. Hinzu kommen 80 Treffer im achten Gewinnrang, was in Summe einen zusätzlichen Gewinn von 117.892,60 Euro bedeutet. Dieser wird ebenfalls auf die 27 Spielteilnehmer aufgeteilt. Für jeden der 30 Anteile ergibt sich somit eine Gesamtgewinnsumme von 42.770,48 Euro.

Weiterer Hochgewinn mit der SUPER 6

Bei den Ziehungen am Mittwoch konnte noch ein weiterer Tipper aus Nordrhein-Westfalen abräumen. Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Mülheim an der Ruhr konnte mit seinem Spielauftrag in einer WestLotto-Annahmestelle die erste Gewinnklasse bei der Zusatzlotterie SUPER 6 treffen. Sein Gewinn beläuft sich auf 100.000 Euro.

