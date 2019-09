BCD Travel erhält NDC-Level-3-Zertifizierung der IATA

BCD Travel Germany GmbH

Die globale Travel Management Company (TMC) BCD Travel hat die NDC-Level-3-Zertifizierung der International Air Transport Association (IATA) erhalten.

Die IATA bietet in der Branche das einzige offizielle Zertifizierungsprogramm zur Unterstützung des NDC-Datenstandards. Das NDC-Zertifizierungsprogramm bestätigt, inwieweit bestimmte Entitätstypen (Airlines, Unternehmen, TMCs etc.) XML-basierte Kommunikationen mit Fluggesellschaften unter Verwendung von IATA-NDC-Übertragungsstandards empfangen und senden können. Mit NDC haben Fluggesellschaften mehr Differenzierungsmöglichkeiten und Flexibilität beim Verkauf ihrer Produkte über Drittanbieter (globale Distributionssysteme, Aggregatoren und TMCs) oder an Verbraucher direkt.

"Wir sind Branchenführer bezüglich der Gestaltung von Multisource Content und Vertriebsstrategien. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Mehrwert für unsere Kunden. Sieben Jahre nach der Entwicklung von NDC sehen wir mehr Aktivität innerhalb der IATA Leaderboard Airlines [Fluggesellschaften, die es sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2020 mindestens 20 % ihres indirekten Volumens über NDC-fähige Schnittstellen abzuwickeln]. Dies wiederum bedeutet mehr Zugkraft für NDC insgesamt als zukünftigen Airline-Content-Distributionsstandard", so Thane Jackson, Senior Vice President of Distribution Strategy bei BCD Travel.

Die NDC-Zertifizierung ist der jüngste Schritt von BCD Travel, um Kunden die Vorteile von NDC zu bieten. Der Geschäftsreiseanbieter hat bereits entsprechende Vereinbarungen mit Qantas, Air France/KLM und British Airways/Iberia getroffen und war die erste globale Travel Management Company, die ein NDC-Abkommen mit der Lufthansa Group geschlossen hat. BCD beteiligt sich darüber hinaus auch an Amadeus NDC[X], Sabre's Beyond NDC und dem NDC-Programm von Travelport.

Thane Jackson fügt hinzu: "Wir wollen weiterhin den Content liefern, der für unsere Kunden relevant ist. Aber NDC ist keine Sofortlösung für BCD oder die anderen an der Lieferkette beteiligten Parteien. Es wurden wichtige Schritte unternommen, um Content über NDC-Konnektivität in größerem Umfang bereitzustellen. Aber die Herausforderungen und Einschränkungen bei zahlreichen Integrationspunkten (einschließlich Online-Buchungstools von Drittanbietern), beim Reporting und bei der Fürsorgepflicht bezüglich komplexer Geschäftsreisen bleiben bestehen. Wir arbeiten weiterhin mit unseren Kunden daran, die Einschränkungen abzumildern sowie mit Branchenpartnern, diese vollständig zu überwinden."

Die Distributionsstrategie von BCD stellt ein umfassendes Content-Angebot in den Fokus. Mehr erfahren Sie auf unserer NDC-Website und in dem BCD NDC-Whitepaper: https://www.bcdtravel.com/ndc-untangling-the-complexity/

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1 Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement), BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

