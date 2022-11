Gesamtverband Pressegroßhandel

Nächste Grosso-Jahrestagung am 12./13. September 2023 in Wiesbaden

Köln (ots)

Die Grosso-Jahrestagung 2023 findet am 12./13. September statt. Die Pressegroßhändler und ihre Partner kommen zum vierten Mal in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden im RheinMain CongressCentrum (RMCC) zusammen. Der öffentliche Teil mit Abendveranstaltung ist am 12.09.2023 vorgesehen. Am 13.09.2023 ist eine Mitgliederversammlung geplant. Dies gab der Gesamtverband Pressegroßhandel am 23.11.2022 bekannt.

"Nach Auswertung unserer diesjährigen Tagung gaben die positiven Rückmeldungen zu den Inhalten und zum Rahmen den Ausschlag, auch 2023 eine Veranstaltung im bewährten Format anzubieten", erklärt der Verbandsvorsitzende Frank Nolte. Die Gespräche im Verlauf des Tages und auf der gemeinsamen Abendveranstaltung hätten gezeigt, dass der persönliche Austausch in diesen bewegten Zeiten wichtiger denn je ist.

"Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Kollegen, Verlags- und Handelspartnern sowie Ausstellern im Herbst 2023", so Nolte.

