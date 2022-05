Gesamtverband Pressegroßhandel

Tag der Pressefreiheit: "Meinungs- und Pressefreiheit sind für Frieden und Freiheit unabdingbar"

Pressegroßhandel beteiligt sich an der "Woche der Meinungsfreiheit" vom 3. bis 10. Mai 2022

Der Gesamtverband Pressegroßhandel weist zum heutigen "Tag der Pressefreiheit" auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung einer freien Presse und eines unabhängigen Pressevertriebs als Garanten der Meinungs- und Pressefreiheit hin. Der Pressegroßhandel und rund 20.000 Presseeinzelhändler beteiligen sich an der heute beginnenden "Woche der Meinungsfreiheit". Die Initiative stellt vom 3. bis 10. Mai 2022 die Bedeutung der Meinungsfreiheit und lebendiger Debatten für eine freie, demokratische Gesellschaft in den öffentlichen Fokus. Inhaltliche Basis ist die "Charta der Meinungsfreiheit". Der Pressegroßhandel weist mit Aufklebern, Plakaten, Flyern, und durch Aktionen vor Ort auf das Thema hin.

"Für Frieden und Freiheit ist die Meinungs- und Pressefreiheit konstituierend", erklärt Verbandsvorstand Frank Nolte. Weltweit werden unabhängige und kritische Stimmen verfolgt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bedrohe das Leben und die Freiheit der Menschen - auch von Journalist*innen, die unabhängig über die Zustände berichteten.

"Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen", so Nolte, "den systemrelevanten Wert unabhängiger Medien und eines freien Zugangs zu verlässlichen Informationen. Der Pressegroßhandel sichert die Pressefreiheit- und Vielfalt in der Fläche." Dem Berufsstand sei es ein großes Anliegen, die am Tag der Pressefreiheit beginnende Woche der Meinungsfreiheit als Partner mitzugestalten.

Gerade in unsicheren Zeiten hätten die Menschen ein großes Bedürfnis nach gesicherten Informationen, Hintergründen, guten Geschichten, Rat und Unterhaltung. Der Pressegroßhandel stelle attraktive Zeitungs- und Zeitschriftensortimente zusammen und bringe diese über die Handelspartner zu den Menschen.

Der GESAMTVERBAND PRESSEGROSSHANDEL tritt für einen diskriminierungsfreien Vertrieb von Zeitungs- und Zeitschriftensortimenten ein. Er leistet einen wesentlichen im öffentlichen Interesse stehenden Beitrag zur Pressefreiheit und -vielfalt. Zu seinen Kernaufgaben zählen praxisnahe Services im Bereich Marketing, Key Accounting und Datenmanagement sowie klassische Verbandsfunktionen wie Public Affairs, Öffentlichkeitsarbeit und Recht. www.pressegrosso.de

