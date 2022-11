Teure Notbremse, Kommentar zur Strom- und Gaspreisbremse von Angela Wefers

Frankfurt (ots) - Wo bleibt sie denn, die Rezession? Die Auguren haben das wirtschaftliche Schrumpfen so fleißig angekündigt und so gut begründet, dass sie eigentlich bald gesichtet werden müsste. Wer allerdings in die Quartalsergebnisse vieler Dax-Unternehmen schaut, der sieht vor allem: gute Zahlen. Wichtiger noch allerdings ist, dass dieser Optimismus auch auf die Geschäftspläne durchschlägt. Dies zeigt das ...

