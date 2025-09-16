BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Online-Audio erreicht Rekordniveau

OAM 2025: Webradio bleibt stark, Podcasts werden politisch, Video erweitert das Podcast-Hörerlebnis

Der neue Online-Audio-Monitor 2025 zeigt: Online-Audio ist aus dem Alltag der Menschen in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Mit 53 Millionen Nutzerinnen und Nutzern erreicht Online-Audio eine neue Höchstmarke. Bemerkenswert: Obwohl neue Formate wie Video-Podcasts an Relevanz gewinnen und Musikstreaming-Angebote im Auto immer wichtiger werden, behauptet sich das lineare Webradio in einer immer vielfältigeren Audio-Welt. Auch KI findet ihren Weg in immer mehr Audio-Formate, wodurch zunehmend Hörerinnen und Hörer mit ihr in Kontakt kommen.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM): "KI ist im Audiobereich keine Zukunftsvision - sie ist längst da, das macht der OAM sehr deutlich. Doch Akzeptanz entsteht nicht automatisch. Erst Wissen schafft Vertrauen. Deshalb setzen wir auf Aufklärung, Transparenz und verantwortungsvollen Einsatz von KI."

Klassisches Webradio bleibt starke Säule im digitalen Audio-Kosmos: Webradio ist mit 56 % zumindest gelegentlicher Nutzung ein stabiler Anker der Audio-Nutzung. Das entspricht rund 39 Millionen Menschen ab 14 Jahren, die regelmäßig lineare Radioprogramme via Internet hören - meist die klassischen Angebote, die auch über UKW bzw. DAB+ senden. Auch in der monatlichen (48 %) und täglichen Nutzung (24 %) liegt Webradio nur knapp hinter Musikstreaming (54 % bzw. 28 %).

Musikstreaming legt weiter zu: Musikstreaming bleibt das reichweitenstärkste Format unter den Online-Audio-Angeboten. Zwei Drittel der Bevölkerung nutzen entsprechende Dienste mindestens gelegentlich, mit Zuwächsen in allen Altersgruppen - am stärksten bei den Über-50-Jährigen.

24 Millionen Menschen in Deutschland hören Podcasts, vor allem aus der Rubrik "Politik & Gesellschaft": "Politik & Gesellschaft" ist das beliebteste Podcast-Genre - fast die Hälfte der regelmäßigen Hörerschaft interessiert sich dafür. Auch im Kontext konkreter politischer Ereignisse spielen Podcasts eine wichtige Rolle: Für mehr als die Hälfte der regelmäßigen Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren (51 %) spielten sie zumindest eine ergänzende Rolle als Infomedium zur Bundestagswahl 2025. Für 27 % sogar eine (sehr) wichtige Rolle.

Podcasts sind den Fans was wert: Ein Fünftel der regelmäßigen Hörerinnen und Hörer nutzt bereits kostenpflichtige Podcasts oder unterstützt Podcaster direkt, besonders in der Zielgruppe unter 50 Jahren. Das entspricht rund 3,9 Millionen Menschen ab 14 Jahren. Das Potenzial ist jedoch deutlich größer: Rund 60 % geben an, grundsätzlich bereit zu sein, für Podcasts zu zahlen.

KI & Audio: Wahrnehmung wächst, Akzeptanz variiert: 36 % der Online-Audio-Hörer und -Hörerinnen vermuten, bereits KI-generierte Audio-Inhalte gehört zu haben. Zwar bleibt die Akzeptanz für synthetische Stimmen oder KI-only-Formate gering, unterstützende Funktionen wie automatische Übersetzungen oder Content-Empfehlungen finden aber höhere Zustimmung, besonders bei Jüngeren. Dabei fällt auf: Wer bereits mit KI-generierten Audio-Inhalten in Kontakt war, bewertet deren Einsatz deutlich positiver.

Online-Audio im Auto auf der Überholspur: 45 % der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren hören Online-Audio im Auto, ein Plus von vier Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht fast 32 Millionen Menschen. Bezogen auf diejenigen, die Online-Audio im Auto hören, bleibt Radio das Top-Format im Auto und wird zunehmend webbasiert genutzt (53 %).

Plattformnutzung & Geräte: Smartphone bleibt unangefochten an der Spitze, Smart TV wächst weiter: Mit 84 % bleibt das Smartphone das wichtigste Gerät für Online-Audio, bei U50 sogar 94 %. Der Smart TV etabliert sich als zweitwichtigstes Gerät - mit deutlichem Zuwachs insbesondere bei Podcasts, Hörbüchern und Musikstreaming. Bei den Plattformen liegt Spotify bei Ü30 unangefochten vorn, YouTube gewinnt bei Podcasts und Hörbüchern weiter an Bedeutung.

Marco Maier, Vorsitzender des Fachbereichs Radio und Audiodienste im VAUNET und CEO der FFH MEDIENGRUPPE: "Online-Audio ist relevanter denn je. Noch nie haben so viele Menschen Webradio, Podcasts, Hörbücher oder Musikstreaming genutzt. Der Online-Audio-Monitor 2025 zeigt eindrucksvoll die zentrale Rolle von Webradio im digitalen Audiomarkt: Ob zu Hause, unterwegs oder im Auto - Radioinhalte sind auch online ein vertrauter und verlässlicher Begleiter quer durch alle Altersgruppen und Regionen. Die Mischung aus kuratierten Programmen, lokaler Verankerung und digitaler Verfügbarkeit macht Webradio zu einer starken Säule im wachsenden Online-Audio-Angebot. Wir sind stolz darauf, mit unseren Online-Audio- und Podcast-Angeboten zur Innovationskraft der Branche und zum Marktwachstum beizutragen."

Dr. Lars Peters, Stellv. Vorsitzender der Workinggroup Digital Audio im BVDW und Podcast Sales Lead Germany bei Spotify: "Online-Audio ist fest im Leben der Deutschen verankert - ob als Webradio, Musikstreaming oder Podcasts. Die Grenzen zu Video-Formaten verschwimmen dabei immer mehr. Der Boom von Video-Podcasts zeigt das deutlich. Für Werbungtreibende eröffnet diese Entwicklung enorme Chancen: Menschen aller Altersklassen hören - und sehen - Online- Audio in den verschiedensten Lebenssituationen. Regelmäßig und ganz selbstverständlich. Damit ist der Bereich Digital Audio für Reichweite und Wirkung von Werbekampagnen unverzichtbar."

Über den Online-Audio-Monitor 2025

Der Online-Audio-Monitor (OAM) untersucht bevölkerungsrepräsentativ die Online-Audio-Nutzung der ab 14-Jährigen in Deutschland. Auftraggeber der von mindline media durchgeführten Studie sind die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), die Medienanstalt für Baden-Württemberg (LFK), die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), VAUNET - Verband Privater Medien und RMS (Radio Marketing Service).

