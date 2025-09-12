BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien

Qualität aus Bayern: "Radio, wie es sein sollte"

DAB+-Sender egoFM gewinnt Deutschen Radiopreis für beste Sendung

Drei Nominierungen - ein Gewinner: Die Bilanz aus der bayerischen Privatfunklandschaft beim Deutschen Radiopreis 2025 kann sich sehen lassen. Bereits zum vierten Mal holt der landesweite DAB+-Sender egoFm den Deutschen Radiopreis nach München - dieses Jahr für die beste Sendung, die "Hoffmann & Kollmann Radioshow", die von Spontaneität und Humor lebt.

"Elise Hoffmann und Dominik Kollmann brechen mit den üblichen Radioformaten. (...) Eine Art educated Blödel-Radio mit echten und erfundenen Anekdoten. Schlagfertig, witzig, schlau, in stetem Einklang mit ihrer Community. Radio, wie es sein sollte." So begründet die Grimme-Jury ihre Entscheidung.

Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), freut sich für den Sender, der dieses Jahr um seine Existenz kämpfen musste: "Mit Mut, Schlagfertigkeit und Humor eine Sendung zu bestreiten, zahlt sich aus. Vor allem, wenn sie bewusst anders als die Mainstream-Formate konzipiert ist. egoFM zeigt nun schon zum vierten Mal, dass sich Qualität durchsetzt und es sich lohnt, mutig seinen eigenen Weg zu gehen."

Die Begründung der Jury und mehr zu den Preisträgern und -trägerinnen ist hier zu finden.

