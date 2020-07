Mercedes-Benz Museum bietet Sommerfeeling pur - Konzert mit "Gentleman" beim BW-Bank Kulturwasen

Mercedes Benz Museum

Stuttgart (ots)

Das Automobilmuseum im Stuttgarter Neckarpark beteiligt sich mit einem "Drive-in"-Konzert an der Eventreihe

MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Mitreißende Rhythmen, jamaikanisches Lebensgefühl und ein Hauch von Karibik mitten in Stuttgart! Am 10. Juli bringt das Mercedes-Benz Museum all das auf die Bühne und präsentiert im Rahmen des BW-Bank Kulturwasens mit "Gentleman" einen der besten Reggae-Musiker der Welt! Das bedeutet: großartige Musik, gute Laune pur und Sommerfeeling vom Feinsten. Monja Büdke, Leiterin des Mercedes-Benz Museums:

O-Ton Monja Büdke

Der Mercedes-Benz Konzertsommer musste ja coronabedingt leider ausfallen. Aber wir haben einen super Ersatz mit "Gentleman" gefunden haben und freuen uns sehr auf dieses Konzert beim Kulturwasen. Das Konzert am Kulturwasen ist ja wie immer Drive-In, also im Auto. Und uns als Autobauer freut es sehr, dass dieses Format so zu neuer Beliebtheit gefunden hat. (0:21)

"Gentleman" alias Tilmann Otto ist nicht nur der erfolgreichste Reggae-Künstler Deutschlands, der 45-Jährige begeistert mit seiner Musik auch rund um die Welt die Massen. Und sogar im Reggae-Mutterland Jamaika ist er mittlerweile ein Star. Allerspätestens seit seiner Teilnahme an der VOX-Show "Sing meinen Song" ist "Gentleman" ein absoluter Publikumsmagnet.

O-Ton Monja Büdke

Wir sind natürlich absolut stolz, dass wir "Gentleman" für diesen Abend gewinnen konnten. Einfach weil er so schöne Gute Laune-Musik macht und einfach mitreißend ist und das hoffentlich auch im privaten Pkw ankommt. Denn der Ton wird direkt ins Soundsystem des Autos übertragen - und wir glauben, dass man sich da wirklich einen schönen Abend machen kann. (0:17)

Also: In diesem Sommer sorgt "Gentleman" für beste Open Air Stimmung, aber auch der nächste Mercedes-Benz Konzertsommer kommt garantiert wieder, verspricht Monja Büdke:

O-Ton Monja Büdke

Das kann ich jetzt schon versprechen! Der nächste Konzertsommer auf der großen Festivalbühne am Mercedes-Benz Museum ist für Juli 2021 geplant. Und es steht auch schon fest, dass die ursprünglich geplanten Konzerte von Álvaro Soler und Sido dann stattfinden werden. Und natürlich behalten alle bereits verkauften Tickets ihre Gültigkeit. (0:19)

Abmoderation:

Sommerfeeling pur mit "Gentleman" am 10. Juli 2020 beim BW-Bank Kulturwasen. Gute Laune-Sound, der einfach ansteckt. Aber nur der! Denn sämtliche Veranstaltungen auf dem großen Freigelände am Neckar sind so konzipiert, dass die behördlich vorgegebenen Auflagen gegen eine Ausbreitung des Corona-Virus gut eingehalten werden können. Der Einlass für das Autokonzert ist ab 18:30 Uhr, Tickets gibt es unter https://kulturwasen.de.

