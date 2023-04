NORMA mit Top Bewertung zum Beschwerdemanagement! / Kundinnen und Kunden mit den Mitarbeitenden des Lebensmittel-Discounters zufrieden

NORMA

NORMA-Kunden sind zufriedene Kunden! So lässt sich eine neue Studie des Onlineportals "Reklamation24.de" zusammenfassen, die die Anzahl von Kundenbeschwerden gegenüber Unternehmen untersucht hat. Daraus geht hervor, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sehr selten mit dem Service in den Filialen des Nürnberger Lebensmittel-Händlers unzufrieden sind. Anders ausgedrückt: Im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern schneidet NORMA deutlich besser ab. Gerade einmal 169 Kundenbeschwerden über "unhöfliche Mitarbeiter*innen" gingen im Jahr 2022 bei dem Portal ein. Weitere Discounter im Check haben sechsmal höhere Zahlen.

Top Service sowie hilfsbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

NORMA arbeitet intensiv daran, die eigenen Angestellten zum bestmöglichen Service und hervorragender Hilfsbereitschaft zu motivieren. Gute Arbeitsbedingungen, eine faire Bezahlung über dem Branchendurchschnitt, aber auch regelmäßige Schulungen führen dazu, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen gerne und kompetent weiterhelfen. Diese stringente Personalpolitik macht den Lebensmittel-Discounter beispielsweise auch bei jungen Talenten beliebt - das beweisen die seit Jahren konstant guten Azubizahlen von NORMA. Die engagierten Nachwuchskräfte wiederum werden dann gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern zum Aushängeschild des Discounters. Auf diesem Weg sollen auch in den kommenden Jahren die Kundenzufriedenheit und das Einkaufserlebnis bei NORMA auf einem gewohnt hohen Niveau bleiben.

