NORMA

Zu Ende März 2023 senkt NORMA abermals die Preise - Viele Artikel um bis zu 26 Prozent reduziert

Preisnachlass auf Pflanzenöle und Käse

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Mit einer weiteren Preissenkung lässt der Lebensmittel-Discounter den Monat März für seine Kundinnen und Kunden noch günstiger ausklingen. Mit dabei sind diesmal viele Pflanzenöle aber auch beliebte Käsesorten der Eigenmarken CREMISÈE und LECKERROM.

Am deutlichsten spüren die Verbraucherinnen und Verbraucher die heutige Preissenkungswelle beim Sonnenblumenöl von FRISAN, bei dem sie ab sofort satte 26 Prozent sparen können. Aber auch im Kühlregal sind wieder viele Produkte günstiger zu haben. Hier gibt es die größte Ersparnis bei den Dänischen Käsespezialitäten von LECKERROM: Statt 2,49 Euro kostet die 200-Gramm-Packung ab sofort nur noch 2,19 Euro.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

FRISAN Sonnenblumenöl, 1 l

Bislang: 2,69 EUR

Jetzt: 1,99 EUR

FRISAN Rapskernöl, 500 ml

Bislang: 2,29 EUR

Jetzt: 1,89 EUR

FRISAN / ESTERMMANN Rapsöl, 1 l

Bislang: 2,49 EUR

Jetzt: 1,85 EUR

CREMISÈE Frischkäse Natur, 300 g

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 1,39 EUR

CREMISÈE Frischkäse Kräuter "Nimm´s Leicht", 300 g

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 1,39 EUR

CREMISÈE Frischkäse sortiert, 300 g

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 1,39 EUR

LECKERROM Schmelzkäse-Scheiben sortiert, 250 g

Bislang: 1,99 EUR

Jetzt: 1,79 EUR

LECKERROM Schmelzkäse sortiert, 200 g

Bislang: 1,79 EUR

Jetzt: 1,69 EUR

LECKERROM Gouda / Maasdamer leicht sortiert, 200 g

Bislang: 2,29 EUR

Jetzt: 1,99 EUR

LECKERROM Käse-Duo sortiert, 220 g

Bislang: 2,99 EUR

Jetzt: 2,79 EUR

LECKERROM Dänische Käsespezialitäten sortiert, 200 g

Bislang: 2,49 EUR

Jetzt: 2,19 EUR

Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell