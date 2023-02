NORMA Sodasurf-Tauschzylinder für Wassersprudler als GREEN BRAND ausgezeichnet / Nachhaltiges Produkt von Jury gewürdigt

NORMA

Spritzig, nachhaltig und echt ausgezeichnet! Der CO2 Kohlensäurezylinder der NORMA-Eigenmarke SODASURF wurde offiziell als GREEN BRAND ausgezeichnet. Die Zertifizierung erhalten nur Produkte mit einem besonders nachhaltigen Charakter. Zusätzliches Plus: Der Lebensmittel-Discounter bietet den 60-Liter-Zylinder für alle gängigen Wassersprudler mit klimaneutraler Kohlensäure an.

Das umfangreiche und ganzheitliche Validierungsverfahren von GREEN BRAND berücksichtigt alle Dimensionen des Produkts: Von Ökodesign, Rohstoffgewinnung und dessen Transport über Produktion, Verpackungen, Distribution und Nutzungsphase bis hin zur Verwertung und Entsorgung. Die finale Entscheidung zur Vergabe des Zertifikats wurde durch eine Expertenjury getroffen.

Die NORMA-Eigenmarke hat mit Top-Bewertungen abgeschnitten: Mit einem Gesamtergebnis von insgesamt 72 Prozent hat der SODASURF Kohlensäurezylinder die Vorgaben übertroffen - für die Auszeichnung ist ein Ergebnis von mindestens 51 Prozent vorausgesetzt. Im Bereich Verwertung und Entsorgung erzielte NORMA sogar volle 100 Prozent.

Die Rohstoffe und Materialien werden überwiegend aus Deutschland und Europa bezogen und auch die Herstellung sowie Produktion des Tauschzylinders sind besonders nachhaltig. In der Fertigung wird hauptsächlich Ökostrom verwendet und die Produktion ist durch ihren hohen Automatisierungsgrad soweit optimiert, dass der Energieverbrauch auf ein Viertel sinkt. Aber nicht nur die Produktion der Zylinder ist optimiert - auch beim Abfüllvorgang wurde an relevanten Stellschrauben gedreht, was zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes von 104 Tonnen pro Jahr geführt hat.

Insgesamt haben die SODASURF-Zylinder mit Ventil eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren, was sie zu einem besonders langlebigen Produkt macht. Und sollte doch einmal ein Zylinder beschädigt werden, kann dieser dank der Garantieleistung von NORMA selbst ohne Kassenzettel problemlos reklamiert und umgetauscht werden.

