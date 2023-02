NORMA

NORMA blickt mit großer Vorfreude auf die BIOFACH 2023: Erneut winkt mit 249 DLG-Medaillen der Bio-Gesamtsieg

Lebensmittel-Händler als bester Bio-Händler Deutschlands ausgezeichnet

Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA wird auch in diesem Jahr auf der BIOFACH 2023 zahlreiche Auszeichnungen des Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) verliehen bekommen - das gaben die Qualitätsexpertinnen und -experten des Prüfinstituts nun bekannt. Feierlich überreicht werden die 201 Gold-, 41 Silber- und sieben Bronzemedaillen im Rahmen der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel zwischen dem 14. und 17. Februar in Nürnberg. Fakt ist: NORMA wird damit zum 14. Mal in Folge als bester Bio-Händler Deutschlands ausgezeichnet.

Stringente Bio-Strategie zahlt sich aus

NORMA verfolgt seit 2006 eine umfangreiche Strategie beim Einkauf und Verkauf hochqualitativer Bio-Lebensmittel. Dabei wächst das Sortiment rund um die beliebte Eigenmarke BIO SONNE stetig. Kundinnen und Kunden finden in allen Produktbereichen ein umfangreiches Bio-Angebot, das den höchsten Standards entspricht und trotzdem zu fairen Preisen erhältlich ist. Der Lebensmittel-Händler hat damit bewiesen, dass sich Bio und Discount nicht ausschließen, sondern gut ergänzen. Zu diesem Ergebnis kommen auch die DLG-Expertinnen und Experten jedes Jahr aufs Neue.

BIO SONNE erhielt 2022 zudem das GREEN-BRAND-Gütesiegel zum zweiten Mal. Die Rezertifizierung unterstreicht die hohe Qualität der Eigenmarke. Im Jahr zuvor wurde NORMA selbst als GREEN BRAND aufgenommen - eine Ehre, die zu diesem Zeitpunkt keinem anderen Discounter in Deutschland zu Teil wurde und die Nachhaltigkeits-Offensive zusätzlich bestätigt.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

