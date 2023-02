NORMA

Jetzt fällt der Preis für Kaffee: NORMA-Kundinnen und Kunden sparen bis zu 20 Prozent

Vierte Preissenkung im Februar 2023 - viele Produkte im Kaffeesortiment ab sofort deutlich günstiger erhältlich

Nürnberg (ots)

Jetzt starten NORMA-Kundinnen und Kunden noch besser in den Tag! Denn auch beim Kaffee reduziert der Discounter ab sofort die Preise. Das Angebot von Röstkaffee und Espressobohnen gibts nun bis zu 20 Prozent günstiger. Nach Butter und Milch - sowie zahlreichen Hygieneprodukten - sind also auch eine ganze Reihe an Kaffeeprodukten der Top-Marken RÖSTA, CAFFECIAO und BIO SONNE mit neuen Preisen versehen. Neben weiteren RÖSTA-Sorten wie Classic Röstkaffee, Entcoffeiniert und Milde Bohne können sich Sparfüchse auch den Bio Fair Trade Caffé Crema / Espresso von BIO SONNE ab sofort noch viel günstiger holen. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): RÖSTA Gold, 500 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 3,99 EUR RÖSTA Classic Röstkaffee, 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,49 EUR RÖSTA Entcoffeiniert, 500 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 3,99 EUR RÖSTA Milde Bohne, 500 g Bislang: 4,99 EUR Jetzt: 3,99 EUR RÖSTA Premium Auslese, 500 g Bislang: 5,39 EUR Jetzt: 4,99 EUR CAFFECIAO Caffé Crema / Crema Gold, 1 kg Bislang: 9,99 EUR Jetzt: 8,99 EUR CAFFECIAO Caffé Gustoso, 1 kg Bislang: 7,99 EUR Jetzt: 6,99 EUR CAFFECIAO Espresso / Espresso Intenso, 1 kg Bislang: 9,99 EUR Jetzt: 8,99 EUR BIO SONNE Bio Fair Trade Caffé Crema / Espresso, 1 kg Bislang: 12,99 EUR Jetzt: 10,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

