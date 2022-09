NORMA

NORMA nimmt mit motiviertem Team beim 12. Fürther Firmenlauf teil

Geballte Fitness mit knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Start

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die Schuhe geschnürt, das Ziel fest im Blick und gute Laune im Gepäck! Erneut gingen für den Lebensmittel-Discounter NORMA knapp 60 sportbegeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Fürther Firmenlauf an den Start. Das Event am 14. September 2022 war nach dem diesjährigen B2Run-Firmenlauf in Nürnberg bereits das zweite dieser Art für das NORMA-Team - dort hatten 100 Läuferinnen und Läufer ihren Arbeitgeber würdig vertreten und sogar die Auszeichnung "Fitteste Firma" erhalten. Bereits seit Jahren befinden sich in der NORMA-Crew zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger von Lauf- und Firmenevents, die einerseits den Sportgeist, vor allem aber auch Zusammenhalt und Wirgefühl miteinander teilen.

Wie schon beim erfolgreich bestrittenen B2Run in Nürnberg vor knapp zwei Monaten waren die knapp 60 NORMA-Starterinnen und -Starter mit ihren weißen Teamshirts auch diesmal gut zu erkennen. Dem wechselhaften Septemberwetter zum Trotz zeigten die topmotivierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut großen Teamgeist. Für die laufbegeisterte Truppe war der circa sechs Kilometer lange Rundkurs im Rednitzgrund ein Heimspiel.

Auch diesmal konnten sich die Läuferinnen und Läufer nach dem Zieleinlauf wieder mit kühlen Getränken und frischem Obst stärken und wurden von zahlreichen Zuschauern für ihre starke Gemeinschaftsleistung gefeiert. "Wir sind begeistert vom überwältigenden Sports- und Teamgeist aller NORMA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter", heißt es aus der NORMA-Zentrale. "Als großer Arbeitgeber in der Region ist es uns wichtig, über die Arbeitszeit hinaus ein Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen, durch das sich alle wohl fühlen. Dass unser Team so fit und gesund ist und auch in der Freizeit einer gemeinsamen Leidenschaft nachgeht, macht uns sehr stolz." Angesichts dieser Laufbegeisterung steht bereits jetzt fest, dass auch 2023 bei NORMA wieder die Laufschuhe geschnürt werden.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell